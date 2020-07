"Checo" Pérez da positivo a Covid-19; se perderá la Silverstone

El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio Pérez, mejor conocido como “Checo” Pérez, se aisló este jueves después de salir positivo a una prueba de Covid-19, informó la FIA.

A través de su cuenta de Twiiter, la Formula 1 anunció que el pilóto mexicano no "no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana" después de cmprobar su estado de salud, por lo que le deseo una pronta recuperación. Asimismo dijo que la alineación de pilotos de Racing Point se anunciará "a su debido tiempo".

Un portavoz del equipo Racing Point dijo que Pérez no había regresado a México desde la carrera en Hungría el 19 de julio.

Pérez debía asistir a una conferencia de prensa virtual con su compañero de equipo Lance Stroll en el circuito, pero finalmente el canadiense fue el único que se presentó. Tras su resultado positivo, el "Checo" quedó descartado para la carrera del domingo en Silverstone, la cuarta prueba de la temporada.

Racing Point comparte los pilotos de reserva con su proveedor de motores Mercedes, que tiene disponibles al belga Stoffel Vandoorne y al también mexicano Esteban Gutiérrez.

La F1 ha comenzado su temporada retrasada sin espectadores y bajo condiciones cuidadosamente controladas, con equipos que operan en 'burbujas'. Todos los empleados y aquellos con acceso al paddock se prueban cada cinco días.

Hasta ahora, la F1 ha reportado solo dos resultados positivos, ninguno de los cuales involucró a personas que asistieron a carreras, de más de 15.000 pruebas realizadas del 26 de junio al 23 de julio.

