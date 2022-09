Alessandro Famularo, otro latinoamericano que promete llegar a La Formula 1

El piloto de carreras venezolano Alessandro Famularo se encuentra muy emocionado de ser parte de Monza en Italia de Fórmula 3, siendo el Gran Prix de Italia junto con la Fórmula 1, la cual se transmite por ESPN, DAZN, Fox Sports, F1 TV, Sky Sports y Ziggo del 9 al 11 de septiembre y en Test Oficial de Jerez el 21, 22 y 23 de septiembre, luego comenzará la temporada en marzo del 2023, el mundial de Fórmula 3.

@alessandrofamularo11 reveló que su carrera más significativa hasta el momento ha sido su participación en el 2019 en el Circuito de Zandvoort, oficialmente Circuit Park Zandvoort, en Fórmula 4 en donde pudo ganar la carrera largando de último, ya que había tenido un problema en el motor, pero manifestó “Gracias a Dios todo salió bien”.

Con tan solo 19 años, sabe que la velocidad es su mayor pasión, por lo que la usa para dar lo mejor de sí en cada carrera. “Amo la velocidad y eso es lo que me permite ser yo cuando estoy en la carrera”, expresó.

Alessandro Famularo convencido de llegar a la Fórmula 1, pero sabedor de que cada peldaño cuenta para llegar a la cima, por lo que se va abriendo caminos que le permitirán alcanzar su objetivo.

Al hablar de sus puntos fuertes y débiles dentro del automovilismo, @alessandrofamularo11 comentó “mi punto fuerte como piloto es pasar, se me da muy bien y me gusta mucho; mientras que considero que mi debilidad son los simuladores, son los que me cuestan más trabajo”.

Alessandro Famularo señaló que su ritual antes de cada carrera es escuchar música, realizar ejercicios de estiramiento, lo cual lo relajan y le quitan los nervios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandro famularo (@alessandrofamularo11)

@alessandrofamularo11 contó que su entrenamiento lo lleva a cabo de lunes a viernes durante una hora y media, además de cuidar mucho su alimentación.

Alessandro Famularo manifestó que su ídolo en las carreras automovilísticas es Sebastian Vettel, un piloto alemán de automovilismo que desde los 11 años formó parte del Equipo Júnior de Red Bull. “Desde chiquito me ha llamado la atención”, añadió.

@alessandrofamularo11 recordó que el desafío que tuvo que enfrentar en su carrera fue cambiar de residencia de Venezuela a Estados Unidos, en donde observó que el nivel es mucho más bajo que en Europa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charouz Racing System (@charouzracing)

Para terminar Alessandro Famularo aconsejó a los pilotos amateur a que nunca se rindan y que siempre escuchen a gente con experiencia.