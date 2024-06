Atletas salmantinos listos para Juegos CONADE 2024

Luego de una ardua preparación, tres jovencitos salmantinos se encuentran listos para representar a Guanajuato dentro de Juegos Nacionales CONADE 2024, lograron clasificarse y ganarse un lugar en representativo estatal de la disciplina de Atletismo.

Alessandro Rea Hernández, Emilio Galván Aguilar y Alexander Aguilera González son los tres atletas salmantinos que en respectiva prueba de atletismo del seis al 16 de Junio buscarán ubicarse entre los primeros lugares de su categoría a efecto de sumar en el medallero.

Emilio Galván va por su primera medalla a Juegos CONADE. / Fotos/Miguel Manjarrez

En la edición anterior, Alessandro Rea, además de superar su propia marca, estuvo a centímetros de la presea dorada, regresó con la medalla de bronce colgada en el pecho, lo hizo en la prueba salto de altura.

Además de encontrarse clasificado a Juegos CONADE, Alessandro Rea, también logro avanzar a los Juegos CONADEMS donde representará a la preparatoria oficial de Salamanca.

De igual manera, representará a Guanajuato dentro de Juegos CONADE el atleta salmantino Emilio Galván, estudiante de la Universidad de Ingenierías Campus Irapuato – Salamanca (DICIS).

En la edición anterior Alessandro Rea se colgó medalla de bronce en Juegos CONADE. / Fotos/Miguel Manjarrez

Emilio Galván se ha caracterizado por competir en Juegos CONADEMS e incluso en proceso de Juegos CONADE, ahora va por su primera medalla a nivel nacional dentro de la segunda justa deportiva en mención.

Por su parte Alexander Aguilera, con diversos primeros lugares en diferentes carreras de atletismo a nivel estado e incluso en procesos de por primera vez representará a Guanajuato dentro de Juegos CONADE, esto luego de conseguir marcas dentro del macrorregional.

El macorregional de Atletismo se celebró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entidad a la cual regresaran los tres deportistas salmantinos con la consigna de realizar su mejor esfuerzo a efecto de colgarse medalla para el estado de Guanajuato.

Alexander Aguilera por primera vez representará a Guanajuato en Juegos CONADE. / Fotos/Miguel Manjarrez

Alexandro Rea competirá en salto de altura Sub 18, Emilio Galván en salto con garrocha Sub 20 y el velocista Alexander Aguilera en 100 metros planos Sub 18, todos ellos clasificados a Juegos CONADE gracias al trabajo realizado con el entrenador Juan Antonio Hernández Morales “El Tigre” Toño.