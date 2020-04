Atleta guanajuatense Salvador Sandoval adelanta regreso de España

Con el apoyo del consulado de México y del Club de Básquetbol Sobre Silla de Ruedas, Iberconsa Vigo de España, el atleta guanajuatense José Salvador Sandoval González, adelantó su regreso del país transcontinental donde el número de contagios y decesos ha llegado a su pico más alto por la Pandemia del Coronavirus (COVID – 19).

A días de haber regresado de España, el atleta salmantino, José Salvador Sandoval González, seleccionado nacional y jugador del Club Iberconsa Vigo comparte experiencia vivida en uno de los países que más ha sufrido por esta Pandemia.

Gráfica/Cortesía/BSR México.

Al respecto comenta, “desde a inicio del Mes de Marzo España entró en cuarentena, allá todo está detenido, se canceló La Liga Profesional de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas al igual que toda actividad deportiva, nos enviaron a casa a pasar esto de la cuarentena, han estado aplicando multas a personas por salir a la calle sin tener ninguna necesidad, son multas que van de los 600 euros hasta no sé cuántos miles”.

A ello agregó, “en España se pide evitar tener contacto con otras personas, no salir de casa, estar en ella lo máximo posible, se permite salir solo para ir a la farmacia y al súper mercado, todo lo tiene que hacer solo una persona, no se puede salir acompañado”.

Enfatizo, “a México tenía que regresar hasta finales de Abril, sin embargo, a raíz de todo esto tuve que hablar con la directiva del club e inicialmente decidieron mandarme el primero de abril, sin embargo, con asesoría de la embajada de México en España me dijeron que tenía que cambiar el vuelo de un día para otro, con el apoyo del Club Iberconsa Vigo se pudo, aunque si fue un poco complicado salir del país, primero porque tenía vuelo de Vigo a Madrid y de Madrid a México, sin embargo, todos los vuelos nacionales se cerraron, tuve que cambiar de vuelo e ir en tren, hice entre 7 o 8 horas, mientras que en vuelo se hacía una hora, así fue como pude llegar al consulado de México en España donde me dieron el permiso y de ahí al aeropuerto, siempre con todas las medidas como uso de guantes, cubre bocas, constante lavado de manos y gel antibacterial, además de guardar distancia y evitar contacto con otras personas (zic)”.

Gráfica/Cortesía/CODE Guanajuato.





Salvador Sandoval González llegó a México el sábado en la madrugada y al municipio de Salamanca Guanajuato, hacia el mediodía, “en estos días he notado algunas cosas, en México, con esto del comercio informal, es muy complicado estar totalmente en cuarentena, sin que haya personas en las calle, mientras que en España no se ve comercio informal, como puestos de comida, todo son restaurantes, bares y cosas así…, allá si cerraron todo obligatoriamente, solo se puede salir para ir a la farmacia o al súper mercado a comprar comida y de regreso a

EL DATO....

En dos ocasiones ha sido campeón con México en Juegos Paracentroamericanos de BSR.casa, aquí aún no es así”.

Con respecto a las medidas de prevención que él se encuentra asumiendo ahora en compañía de su familia comenta, “mantengo las mismas medidas, encerrado en casa, esperando a que pasen estos días, asumiendo recomendaciones como lavado de manos, entre otras”.

Así también comentó, “a diario estoy haciendo ejercicio casero como flexiones, abdominales, saltos con la cuerda, cosas de este tipo, que me ayuden un poco a tratar de mantener ritmo y condición, no pude traer la silla de juego, la dejé en España porque me viene de un día para otro, en caso pase todo rápido y podamos entrenar por acá me la enviarán de España, por mientras nada, solo el ejercicio que puedo realizar en casa”.

En cuanto a más atletas guanajuatenses de basquetbol sobre silla de ruedas que aún se encuentran en España comentó, “en España hay dos de Guanajuato -hay más mexicanos-,

Luis Eduardo Jasso y Ezequiel, uno en Málaga, y otro en Bilbao, la situación de ellos está complicada ya quieren regresar para acá y estar en cuarentena en casa, en nuestro país; en mi caso particular desde que llegué a México lo he podido llevar mejor, estoy con mi gente, estoy en casa”

Gráfica/Cortesía/BSR MIDEBA





Para terminar externó, “me encuentro muy agradecido con el Club Iberconsa Vigo, en especial con su presidente José Antonio Beiro, ha estado todo el tiempo atento para que yo regresara para acá, realizó muchas gestiones para que pudiera estar de regreso a México, ojalá todo esto pase rápido, no nos afecte mucho y podamos seguir con nuestras vidas pronto, para seguir adelante”.

Previo a pertenecer al Club Amfiv Vigo de España, por tres temporadas jugó con Mideba Extremadura de Badajoz, quinteto con el cual hizo historia la temporada anterior al terminar la primera vuelta en calidad de líder e invicto, record que nunca antes había logrado el cuadro pacense, además de conseguir un tercer lugar dentro de la Final Four de la Liga de España y campeonato en la Copa de Europa, ascendiendo de la Euroliga 2 a la Euroliga 1.