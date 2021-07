“Ases bajo la manga”, opacan zamba brasileña de Transportes Salamanca

“Ases bajo la manga” del CIS FC Salamanca terminaron por opacar la presentación de la “zamba” brasileña del equipo Transportes Salamanca, escuadra ante la cual reavivan rivalidad, se quedan con el Derby salmantino y quitan el invicto.

El equipo salmantino CIS FC con esta postal celebró segundo triunfo en fila en LICB Fotos: Cortesía @CIS FC Salamanca

La jornada tres de la Liga Intersemanal Centro Bajío (LICB) enfrentó a estas dos escuadras que desde sus primeros enfrentamientos dentro del Torneo de Los Soles han ofrecido grandes partidos, esta ocasión no fue la excepción.

Deportes CIS FC Salamanca recibe al líder Transportes Salamanca

Una vez más el mítico estadio “El Molinito” registró una magnifica entrada, afición conocedora de la calidad de ambos equipos no se quiso perder de este enfrentamiento que trajo consigo la presentación de refuerzos con trayectoria deportiva profesional.

Por un lado el equipo Transportes Salamanca al ritmo de “zamba” presentó a su dueto de brasileiros como Iván Silva y Pauliño Santos de Oliveira, mientras tanto, CIS FC Salamanca con sello ex monarca presentó a Jorge “Perrito” Sánchez, -tri campeón en Liga de Ascenso y con dos ascenso a primera división”, así como al jugador Mauricio “Santana” Castañeda -campeón en Liga de Ascenso MX, con un ascenso a primera división, además bicampeón en primera división con el Club León de Matosas-.

El partido arrancó precisamente al ritmo de “zamba”, con asistencia de Pauliño Da Silva para Guadalupe “Pillín” Lerma quien al minuto tres se planta dentro del área grande local y aprovecha un centro del brasileiro para rematar como viene al fondo de la portería.

El árbitro ex profesional y ex mundialista German Arredondo estuvo a cargo del partido. Fotos: Cortesía @Balones El Sabio

La reacción del equipo CIS FC Salamanca no se hizo esperar en los botines de su refuerzo Jorge “Perrito” Sánchez quien se pierde la primera de peligro para su equipo al disparar por encima de la portería visitante.

Una genialidad del jugador salmantino, Abraham “Chabelo” Vázquez, permite al equipo anfitrión empatar el partido al minuto 18. El delantero recorta con un amague al defensor y dispara cruzado ante el lance infructuoso del guardameta Brigadier.

Con un CIS FC Salamanca como amo y dueño absoluto del partido, al minuto 21 remonta el marcador con disparo de larga distancia de Gustavo “El Furby” Guillén, ex jugador profesional y bicampeón de la naciente liga.

La anotación tomó de sorpresa a jugadores y seguidores del equipo Transportes Salamanca, quienes en la reacción de su equipo ven ahogado el grito de gol tras lance espectacular del portero ex profesional Sergio “el jamón” Martínez, quien envía a tiro de esquina el disparo del también salmantino Mauro Arredondo.

Antes de irse al descanso, el equipo CIS FC Salamanca, tuvo la tercera anotación en los botines de Abraham “Chabelo” Vázquez, quien con la portería sin guardameta recibe pase, sin embargo, realiza deficiente contacto con el balón, este se escurre por un costado de la portería. Increíble falla.

El equipo CIS FC Salamanca tuvo mayor posesión del esférico. Fotos: Cortesía Balones el Sabio

La parte complementaria arrancó con ambos equipos buscando el área contraria, realizando disparos a portería sin mayor consecuencia. La más clara de gol la tuvo Mauro Arredondo quien llega a la cita trazada por una diagonal, sin embargo, envía su remate por encima de la portería.

Alrededor del minuto 75, el equipo CIS FC Salamanca incrementa la ventaja a su favor tras penalti cometido sobre Abraham “Chabelo” Vázquez que no duda en pitar el árbitro ex profesional y ex mundialista, Germán Arredondo. El cobro lo hace efectivo Guillermo “El Furby” Guillén.

Los cambios se vinieron en cascada, dando resultado al equipo Transportes Salamanca quien acorta distancia en el marcador por conducto del jugador ex profesional Carlos “El Potro” Santos quien llega a dos anotaciones dentro de este certamen, aprovecha una diagonal de Marcos Valenzuela.

Los jugadores del equipo CIS FC Salamanca hicieron valer su condición de local.

En los minutos finales una serie de faltas cortaron el ritmo de juego y cuando el equipo Transportes Salamanca se disponía a cobrar una de ellas, objetos arrojados al terreno de juego llevan al silbante central a dar por terminado el partido.

De esta manera Transportes Salamanca se queda con seis unidades y es alcanzado dentro de la tabla general por CIS FC Salamanca.