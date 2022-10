Artífices de primera victoria del CF Salamanca esperan seguir sumando de tres

Los artífices de la primera victoria del equipo CF Salamanca en temporada 2022 – 2023 de la Liga Tercera División Profesional (TDP), el delantero Luis Salas y el defensa lateral Christian Soria se dijeron contentos de formar parte de este proyecto a través del cual ha regresado el futbol profesional a la ciudad petrolera.

Luis Salas marca su primer doblete con CF Salamanca

Con respecto a las anotaciones y triunfo registrado en jornada seis del grupo once ante Atlético Valladolid, el jovencito delantero, Luis Salas, oriundo de la ciudad de Altamira Tamaulipas comenta, “es lo mejor que nos pudo pasar en esta jornada, no habíamos ganado, hoy gracias a Dios se nos dio, así como entregar dos goles al equipo que aportan, esperamos seguir así, sumando de tres”.

En cuanto a los resultados previos a esta victoria donde el equipo salmantino cargó con seguidilla de descalabros externó, “nos faltaba concentración, hoy todo se ha dado para el triunfo, esta victoria, así como ambos goles son muy importantes para mí, representan el esfuerzo que está haciendo mi familia en Altamira, se los dedico a ellos”.

Al hablar sobre su naciente experiencia como jugador profesional comenta, “estuve en un equipo de Tercera División de Puebla en 2019, después descansé por el tema del Covid y regresé al equipo orgullo sultana de Tampico y ahora con la dicha de estar en este equipo” (sic).

El jugador proveniente de Altamira, llega al equipo CF Salamanca tras comunicarse con el Prof. roman, quien le había llevado a Puebla, vino a prueba y ahora forma parte del equipo salmantino, “agradecido por la oportunidad de estar acá”.

Luis Angel Salas ha jugado todos los partidos disputados hasta el momento, dos de ellos como titular, en los demás ha entrado de cambio, “gracias a Dios hoy se da el resultado, esperando poder seguir siendo titular”.

Christian Soria marca su primer gol con CF Salamanca

Por su parte Christian Giovanni Soria quien marcó su primer gol en CF Salamanca comenta, “contentos por el triunfo de hoy (domingo), se ha ganado de contundente, feliz con todo el equipo y afición que nos apoya”.

A ello agregó, “sin subestimar al rival fuimos muy superiores todo el partido, hubo desconcentraciones, afortunadamente sacamos el marcador adelante y ganamos, era ya algo deseado por todos nosotros”.

Al hablar sobre su anotación comentó, “es mi primer gol de la temporada y está dedicado a mi familia que me está apoyándolo en mi sueño, vamos paso a paso, hoy me toca estar aquí y feliz de formar parte del equipo Salamanca”.

En cuanto a su palmarés deportivo señala, “ha estado en fuerzas básicas del américa y en tercera con el equipo Delfines de Abasolo, ahora feliz de representar a Salamanca y aunque hay feliz de representar a Salamanca y aunque hay rivalidad deportiva entre ambos municipios, cuando es tu sueño, uno se olvidad de todo y ahorita me toca representar a Salamanca, estoy muy contento de formar parte de este equipo”.

Para terminar comentó, “vine a visorias como todos mis compañeros, gracias a Dios el Prof. me tomó en cuenta, poco a poco me he ido ganando el puesto hasta llegar hasta donde vamos ahorita”.