ARSA busca llegar embalado a la liguilla

Intensa actividad deportiva se avecina en sus diversas categorías al equipo Deportivo Alto Rendimiento Salamanca (ARSA) que este fin de semana, con el boleto en la bolsa para la liguilla, cierra fase regular en Liga Keuka Celaya.

El equipo ARSA en todas las categorías se encuentra clasificado a la liguilla.

Dentro de la Liga Keuka Celaya, el equipo Dep. ARSA participa en la categoría Sub 15 (2005 – 2006), categoría Sub 13 (2007 – 2008), categoría Sub 11 (2009 – 2010), categoría Sub 9 (2011 – 2012) y Sub 7 (2013 – 2014).

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Constructora MLC Salamanca enfrentará a Transportes Salamanca

En todas las categorías, el equipo Deportivo ARSA se encuentra dentro de la liguilla e incluso en varias categorías ocupa el subliderato, aunque sin posibilidad de terminar como líder y con ello poder avanzar directo a semifinal.

Y es que el primer lugar de la tabla avanza directo a la antesala de la final, mientras que los equipos ubicados entre el segundo y séptimo lugar definirán al resto de los semifinalistas.

El equipo Deportivo ARSA retomó las sesiones de entrenamiento desde a finales del año pasado, siendo esta participación una de sus primeras competencias donde juega después del prolongado periodo de suspensión de cualquier actividad deportiva por el tema de la pandemia del Covid-19.

El equipo ARSA realiza entrenamientos en sus diferentes categorías de lunes a miércoles en la zona sur del municipio a partir de las 16:30 a las 19:30 horas.