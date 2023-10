Arremeten contra Petroleros Salamanca C FC, “daban patadas por todos lados”

Además del colorido y espectacular lleno que registro el estadio mundialista Sergio León Chávez, el clásico regional de la Liga Premier Serie A del futbol mexicano entre el equipo Petroleros de Salamanca C FC e Irapuato, el estratega fresero, Luis Fernando Soto, en rueda de prensa arremetió contra el equipo “guinda” a quien señaló de intentar ganar el partido con una pelota parada y dedicarse a dar patadas por todos lados e ironizó al señalar que hasta a los de la banca les hacían faltas.

Luego de señalar el desempeño de sus jugadores como muy bueno comentó: “Buscaron ganar con una pelota parada, a cortar todas las jugadas y todos los avances de nosotros, los felicito porque no nos dejaron hacer nada a la ofensiva, nos cortaron completamente todas las jugadas, la cantidad de faltas fue ridícula, sin embargo, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos cómo teníamos que hacer para evitar que nos pegaran tanto, tuvimos pocas ocasiones, ellos en defensa lo hacen bastante bien, nos hizo falta un poco de más compromiso en la última zona para generar un poco más de futbol y atrevernos a ser más dominantes, pero bueno también entendemos que este equipo siempre trabaja a lo mismo, es el equipo que menos goles ha recibido durante el torneo, aunque no estamos satisfechos”.

Pletórico lució el estadio Sergio León Chávez para el clásico regional entre Salamanca e Irapuato.

A ello agregó: “Si hubo algo muy en concreto era falta, tras falta, tras falta, tras falta, tras falta, una cantidad de faltas ridícula, así es muy difícil jugar al futbol al menos como nosotros pretendemos, nuestro futbol se genera en base a nuestras progresiones ofensivas y hoy definitivamente no lo pudimos hacer nunca en todo el partido, es increíble una cantidad de patadas que daban por todos lados, nomás de verlos dolía, pero bueno el futbol es así, ellos tienen sus argumentos y trabajan para eso, nosotros jugamos futbol y trabajamos para eso, siempre va a ser más fácil destruir que construir, sabíamos a qué equipo nos enfrentamos, no es nada nuevo y trabajamos para haberlos superado; en defensa y medio campo sacamos bien la pelota a pesar de la presión ejercida por ellos a lo largo de todo el partido, sin embargo, no encontramos en la última zona el espacio propicio para generar la situación de gol, no supimos ser contundentes y aprovechar las pocas que tuvimos”.

Así también comentó: “Exageraron en las faltas, cada jugada era una falta, hacían falta hasta a los de la banca les hacían falta, conscientes de eso los jugadores sacaron la casta, era un partido muy ganable”.

Para terminar señaló: “Con los argumentos que tienen lograron llevarse esos puntos, hicieron un buen trabajo, nunca nos dejaron hacer el futbol, a pesar que jugaron al contragolpe mantuvimos el cero, los últimos diez minutos se la pasaron colgados del travesaño”.