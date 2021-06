Arranque prometedor de deportistas salmantinos en Juegos CONADE

Un total de seis medallas fueron las cosechadas por atletas salmantinas de la disciplina de Levantamiento de Pesas en lo que han sido los dos primeros días de actividad de los Juegos Nacionales CONADE 2021 con sede Monterrey, Nuevo León.

Tania Hernández Delgado y Stefani Saraí León Puente, provenientes de la comunidad de Valtierrilla pusieron en alto al Estado de Guanajuato y al municipio de Salamanca con seis medallas: dos platas y cuatro bronces.

En lo que fue el cierre de la actividad relativa a la rama femenil, la debutante Tania Hernández Delgado en la categoría Sub 17 de los 81 kilogramos se cuelga doblete de plata y una presea al registrar un segundo lugar en arranque, tercero en envión y segundo en total.

Por su parte la halterista salmantina, Stefani Saraí León Puente, en la misma categoría Sub 17 de los 75 kilogramos se colgó triplete de bronce con un tercer lugar en arranque, envión y total.

Dentro de esta justa deportiva también participó en la categoría Sub 17, la atleta salmantina Ana Paloma Nava Castillo quien obtuvo un quinto lugar en su división.

Los Juegos Nacionales CONADE 2021 de Levantamiento de Pesas tienen actividad en el

la Ciudad de las Montañas donde a lo largo de los siguientes días, tendrá actividad la rama varonil donde habrá atletas salmantinos representando al estado de Guanajuato entre los cuales se encuentra en la categoría Sub 15 Angel Silva León, Alexis Aldair González Amézquita, Saúl Hernández Mendoza; en Sub 17 el atleta Pablo Medina Contreras y en Sub 20 el deportista Arturo Sierra González.