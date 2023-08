“Arrancar temporada ganando es el deseo de todo entrenador”, Víctor Saavedra

Una vez sacado el cansancio del viaje realizado a las Altas Montañas de Orizaba, Veracruz en lo que fue la jornada uno de la Liga Premier Serie A, el equipo Petroleros Salamanca C FC, comenzó a preparar el partido de debut ante su afición que tendrá como ingrediente especial recibir al campeón defensor, Club Deportivo y Social Tampico Madero.

Petroleros enfocados en el campeón defensor Tampico Madero

Al respecto, Víctor Saavedra, estratega del equipo Petroleros Salamanca comenta, “vamos llegando y ya al entrenamiento, es una semana corta, ya debemos desde hoy (lunes) trabajar para regenerar al equipo con el preparador físico para sacar el viaje y cansancio y desde mañana (martes) estar enfocados en el partido contra Tampico que va ser complicado, porque es el actual campeón, está bien dirigido, pero pienso podemos sacar un buen resultado y quedarnos con el triunfo el próximo viernes ante nuestra afición, que esperemos también nos venga apoyar”.

Además destacó, “importante mencionar el esfuerzo que hicieron los chavos, parecía que ya teníamos mucho tiempo jugando juntos, pero prácticamente es un equipo que se armó hace poco, me deja satisfecho y el merecimiento y reconocimiento para ellos por el triunfo obtenido, porque a fin de cuentas ellos son los que están en el terreno de juego, hacen el esfuerzo tanto físico, mental y técnico, nosotros los vamos orientando como tutores y buscamos dirigirlos de buena manera, pero el triunfo es de ellos”.

A pesar del triunfo reconocen que deben seguir mejorando

En relación al partido de la jornada uno donde el equipo Petroleros Salamanca C FC en calidad de visitantes derrotaron por la mínima diferencia de un gol por cero al conjunto Montañeses FC mencionó, “teníamos la idea de arrancar de manera positiva, pensábamos en sacar el resultado que era el empate o el triunfo, afortunadamente fue el triunfo en base al esfuerzo, aplicación de los jugadores y la actividad que mostraron, es bueno siempre arrancar ganando, porque te da calma, te da tranquilidad, sabedor que debemos seguir mejorando en muchos aspectos, pero arrancar ganando es el deseo de todo entrenador y más en torneos que van a ser fuertes y competitivos como va a ser este”.

Con respecto a las mejoras que visualiza para el equipo comentó, “los jóvenes se encuentran aun 70 ó 80 por ciento en cuanto a lo físico, en lo táctico poco a poco lo han ido asimilando, nos va ir bien porque técnicamente tengo un equipo muy capaz, tienen una técnica individual muy buena y conjuntada se fortalece en beneficio del funcionamiento del equipo”.

En cuanto hasta qué punto benefició al equipo Petroleros Salamanca C FC señaló, “una expulsión si te afecta mucho porque prácticamente son once contra diez y en un campo grande con el clima y la humedad que había si te merma, pero de entrada mi equipo y los muchachos se plantaron para jugar lo que hemos estado practicando y con diez o con once nos hubiéramos de todos modos traído el resultado porque ellos (Montañeses) no se salieron de su sistema de juego, siguieron fieles a su estilo desde un inicio y terminaron igual, atrás esperando alguna pelota a balón parado un error de nosotros como sucedió que debemos corregir eso; jugar con diez te afecta positivo o negativamente, porque muchas veces cuando tienes diez te sublevas y das un extra por ese jugador que te falta sobre el terreno de juego, pero afortunadamente aquí desde el momento que arrancó el partido y hasta el final, el equipo fue fiel al estilo y era cuestión de tiempo para que cayera el gol”.

En el tema de las tres amonestaciones que recibió el equipo Petroleros Salamanca C FC en el partido de la jornada uno que incluso obligó a realizar una modificación para evitar se acumulara una segunda tarjeta amarilla externó, “son situaciones de ese tipo y otros errores que debemos corregir, con Topete es una jugada donde no corre riesgo el equipo, no debemos regalar nada, afortunadamente lo sacamos porque teníamos temor fuera a compensar el árbitro y nos lo fuera a expulsar porque ni siquiera lo toca en el barrida que él dio, pero son situaciones que nosotros debemos manejar desde la banca y checar ese tipo de detalles porque también la cometió Móton y Carlitos Vázquez, jugadas que no representaban peligro para nosotros, debemos de mentalizarlos y corregir estos detalles”.

Para terminar refrendó, “esperemos la gente nos venga apoyar este próximo viernes a las siete de la tarde al Estadio Olímpico de la Sección 24, el actual campeón Tampico Madero será un buen parámetro para nosotros”.