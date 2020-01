Arrancan playoffs en softbol “La Toronja”

Definidos quedaron los playoffs en categoría “C” del softbol de Jubilados y Pensionados de Pemex Sección 24 “La Toronja” quienes en la presente semana arrancan con los enfrentamientos de cuartos de final en serie a ganar 2 de 3 partidos.

La instancia cuartos de final se disputará con la participación de los últimos cuatro campeones, entre los cuales se encuentra Tupaac, Máquina 501, Gama y Combinado Riama.

Listos los playoffs de la categoría “C” del softbol “La Toronja”. Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

Dentro de los playoffs se encuentran calificados los primeros 8 lugares del stading luego de 18 juegos disputados, quedando la tabla general de la siguiente manera: 1.- Castores 18 JJ 15 JG 3 JP 147 CA 86 CR .833 PCT 2.- Tupaac 18 JJ 11 JG 7 JP 115 CA 101 CR .611 3.- Garambullos 18 JJ 11 JG 7 JP 108 CA 94 CR .611 4.- Máquina 501 18 JJ 11 JG 7 JP 127 CA 103 CR .611 PCT 5.- Combinado Riama 18 JJ 9 JG 9 JP 118 CA 94 CR .500 PCT 6.- Pollitos 18 JJ 8 JG 10 JP 103 CA 105 CR .44R PCT 7.- Gama 18 JJ 8 JG 10 JP 107 CA 113 CR .444 PCT 8.- Amigos 18 JJ 7 JG 11 JP 104 CA 129 CR .388 PCT. Y queda eliminado 9.- Villaverde 18 JJ 6 JG 12 JP 89 CA 129 CR .333 PCT 10.- Warriors 18 JJ 4 JG 14 JP 77 CA 141 CR .222 PCT.

En el cierre de la temporada regular los resultados fueron los siguientes: Garambullos 6 Máquina 501 4, Gama 7 Warriors 0, Amigos 1 Tupaac 16, Villaverde 3 Combinado Riama 7 y Pollitos 7 – Castores 1.

Castores termina temporada regular como puntero de la categoría “C”. Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

La serie cuartos de final de la categoría “C” se juega de la siguiente manera: el líder Castores tiene como rival al subcampeón de la temporada anterior, Amigos; el sublíder y campeón defensor Tupaac enfrenta al ex campeón Gama; la novena Garambullos enfrenta a Pollitos, novena que en dos ocasiones se sido subcampeón en la última década; y el ex campeón Máquina 501 enfrenta al ex campeón Combinado Riama.

EL DATO: En la presente semana se juegan los primeros juegos de la serie cuartos de final.