Armando Santiago Avila, promotor e impulsor del deporte en Salamanca

Su gusto y pasión por el futbol ha llevado a Armando Santiago Ávila, mejor conocido como “Calado”, a utilizar el deporte como una herramienta para alejar a los jóvenes salmantinos de los vicios.

Y es que desde hace más de una década organiza selectivos que representen a Guanajuato en competencias nacionales, quedando varias veces campeón estatal con sus “pupilos” e incluso algunos han probado suerte a nivel profesional, aunque lo primordial para el promotor e impulsor del deporte en Salamanca ha sido evitar que más jóvenes sean tentados por las adicciones, tarea nada sencilla.

“Entrenar a los jóvenes y armar equipos juveniles que representen a Salamanca es mi pasión, tengo muchos años impulsando selectivos que representen al municipio, esa es la base para que haya buen futbol en la localidad y de aquí salgan los jóvenes con más idea de poder ir a un equipo profesional; en su momento enviamos a varios, algunos lograron quedarse y vivir la experiencia por un tiempo y muchos otros no, pero ésta es mi pasión, aunque mi mayor ilusión siempre ha sido no haya tantos chavos con vicios; considero que el futbol, como cualquier otro deporte, es una herramienta para que los jóvenes no sean tentados en ese sentido”, dijo en entrevista el “Calado”.

Desde hace poco más de una década ha formado selectivos que representen a Salamanca. / Fotos / Miguel Manjarrez

Explicó que desde 2010 a la fecha ha estado detectando e incitando a muchos jóvenes con el tema de los selectivos.

“Han venido chavos con adicciones que ya están mejor, algunos ya son padres de familia, me ha tocado jóvenes con este tipo de problemas que han logrado salir adelante e incluso se han hecho de una profesión”.

En ese afán por apoyar a la juventud, sobre todo a la más vulnerable a los vicios y ayudar en su desarrollo para la práctica del futbol, el “Calado” ha vuelto a enfocarse en ese sentido y desde hace una semana comenzó con la conformación de un selectivo que participe en competencias venideras como es la Copa Telmex, Copa Benito Juárez, entre otros torneos.

“Estoy haciendo un selectivo para entrar a varios torneos, el equipo se va llamar Selección Toluca Pablo Moreno, de donde salió el jugador exprofesional y exseleccionado nacional, Paul Moreno, muchísimos jugadores muy buenos de los 80 y 90 que militaron en la especial A de la Liga Salmantina de Futbol formaron parte de ese equipo y ahora, a manera de homenaje, nos llamaremos de esa manera”, destacó Armando Santiago Ávila.

El “Calado” expusp que Pablo Moreno fue un súper impulsor del futbol, llegó a tener hasta seis equipos en diversas categorías allá por 1974; “a todos sus equipos uniformaba muy bien, me tocó ser parte de uno de ellos”.

Amando Santiago Ávila, comenzó a jugar futbol durante su infancia, pues aparte de ir a la escuela era lo único que hacía a los nueve años.

Firme en sus convicciones busca el desarrollo deportivo especialmente de aquellos jóvenes en situaciones vulnerables.

“Inicié con el equipo de don Pablo, ahí estuve como cuatro o cinco años, después de ahí con 14 años me invitaron a jugar al equipo GUM de Pemex zona centro, el entrenador era Jorge Barajas, el “Sheriff”, jugador del Salamanca y León”.

Así también formó parte del equipo Bellavista en la categoría especial A de la Liga Salmantina de Futbol, quedando campeón ante el equipo Guadalajara. Ahí jugó cuatro años, después pasó a formar parte de un equipo llamado Hermanos y Amigos donde militaban puros jugadores exprofesionales, a excepción de él y Pepe Ornelas, jugaron al lado de elementos como Jorge Barajas, “Chícharo” Diosdado, Rubén Ayala, Isidro González, Nicolás Jaime, Juan Manuel Cisneros, Pinocho, Víctor Dechamps; después regresó al Bellavista y posteriormente pasó a jugar con el equipo Albino García de la especial B.

“El calado” Ávila invita a jóvenes 07, 08, 09 y 2010 a entrenar martes y jueves en el campo Santa Ana

De igual manera, como jugador formó parte de la Liga Mayor de Futbol del Centro al formar parte del equipo Carnitas Chavacan, integrado por puros jugadores provenientes del conjunto Hermanos y Amigos de la Liga Salmantina de Futbol.

“Me tocó jugar con los mejores e incluso en sus últimos momentos como jugador en activo con don Willy Villafaña, Chava Negrete, Wero Hernández, Lupe Ledezma, Niño Moreno, Carlos ‘Camote’ Prado, por mencionar algunos”, recordó.

Como jugador, Armando Santiago Ávila, se desempeña a la fecha sobre el terreno de juego como contención e incluso como enlace.

Al rescate del futbol de veteranos

Además de entrenar jovencitos, desde hace siete meses se encuentra como responsable de la Liga de Veteranos que registra actividad lunes y miércoles.

“Por invitación de los equiperos estoy como representante de la liga, lo hago porque me gusta el deporte y tiene que mejorar toda esta cuestión del futbol, nuestra directiva está conformada por Lalo como secretario y Fernando en calidad de tesorero, un servidor como encargado”.

Lo que llevó y motivó a Armando Santiago Ávila a aceptar esta encomienda ha sido poder colaborar en mejorar la liga, así como el estado de los campos nuevos.

“Como Liga estamos haciendo varias cosas en los campos nuevos, realizamos limpieza, emparejado de los campos con vigueta, hemos plantado 44 árboles alrededor de los campos Santa Ana, Barrio Alto y San Pedro, entre otros servicios realizados a título personal”.

Para terminar confesó que el apodo del “Calado” “surgió desde que nací. Una vez mi madre invitó a sus amigas a que me vieran con 10 días de nacido y una de ellas me cargó en brazos y le dijo, “oye Lupe, tu hijo tiene un ojo de un color y otro de otro, tu hijo está calado de los ojos, y desde ahí así me dicen”.