Ariel Holan aseguró La Fiera se quedó corta al empatar con Santos

Por posesión de pelota y mayor volumen de llegada al arco rival, Ariel Holan, “domador” de La Fiera, manifestó que como mínimo su equipo fue justo merecedor del empate frente a Santos Laguna.

“En el primer tiempo fuimos ampliamente superiores, en control de las acciones, en posesión de balón y en llegadas, pasa que de haber estado más finos otra historia hubiera sido, pero el futbol es así”, apuntó el argentino.

Deportes Agónico penal le salva el festejo de 77 años a La Fiera En este mismo sentido, Holan agregó que “lo del penal en contra es una jugada desafortunada, luego Cota lo ataja, lo repiten y lo anotan, pero rescato el esfuerzo que hicieron los jugadores porque veníamos de una semana intensa con tres partidos, se vio en el segundo tiempo que fuimos imprecisos y en algún momento, cuando no tuvimos la fortuna de empatar, Santos lo pudo haber definido, pero que bueno que salió el amor propio del equipo y con una alineación (dos nueves) que no nos caracteriza, pero merecidamente lo empatamos y me atrevo a decir que si hubiera habido un justo ganador ese era León”.

El timonel esmeralda también resaltó la propuesta ofensiva y de futbol directo que en todo momento dejó de manifiesto su escuadra, aun con la desventaja y las modificaciones.

“Creo que en el balance final lo que se rescata es que en los últimos partidos veníamos con mucho futbol, ahora se crearon las mismas opciones y por eso digo que como mínimo era el empate, la realidad es que tuvimos mayor posesión, más llegada y sin duda este resultado es de carácter”.

Finalmente, del trabajo arbitral, que su homologo santista Guillermo Almada criticó, Ariel Holan fue tajante al señalar que “con todo respeto no coincido, pero de los árbitros nunca habló, me dedico mejor a mi equipo y a ver dónde podemos seguir creciendo”.