Apoyo total para Alice Soto, su papá viaja a Colombia y la sorprende en el mundial

Auténtica, genuina e inolvidable sorpresa tras recibir distinción de mejor jugadora del partido entre México y Colombia de la Copa del Mundo Sub 20 Femenil, vivió, Alice Fernanda Soto Gallegos, de manera inimaginable se reencontró con su papá, desconocía que su progenitor arribaría a tierras mundialistas en apoyo total hacia ella y a la Selección Nacional Mexicana.

En exclusiva para el Sol de Salamanca, Francisco Soto, papá de la seleccionada nacional Alice Soto comentó, “de la familia solo pude viajar yo, ella ni siquiera sabía que iba a ir, no le quisimos decir nada para que fuera una sorpresa, ella no se había percatado que estaba allá, hasta que le mandé un mensaje para decirle ahorita te veo y no me la creyó, en cuanto me vio en el hotel de concentración corrió y me dio un abrazo (sic)”.

Alice Soto, se encuentra viviendo su tercera Copa del Mundo, anteriormente representó a México en mundial Sub 20 de Costa Rica y en mundial Sub 17 de la India, esta es la primera vez que su papá tiene la oportunidad de viajar y ser participe más de cerca de su experiencia mundialista.

El papá de Alice Soto presencio desde la tribuna la victoria de México y la distinción entregada a ella por parte de la FIFA como mejor jugadora del partido. / Fotos / Cortesía / Francisco Soto

Al respecto, Francisco Soto comentó, “esta es la primera vez con la oportunidad de viajar al mundial y en qué momento, ver a ellas formadas entonando el himno nacional, ver el logo de FIFA y la bandera de México ha sido una sensación indescriptible, estuve al borde de las lágrimas por tanta emoción, no lo imaginé, uno en el momento empieza a ver todo eso y ver ahí a mi hija es un orgullo muy grande, un sueño hecho realidad, se ha cumplido un sueño y en qué contexto, siendo nominada ella como mejor jugadora del partido”.

A ello agregó, “Alice está muy contenta, sorprendida y súper emocionada porque había hablado un día antes del partido con ella la entrenadora y le dijo quiero que seas tú la Alice que conozco, que se divierte en el campo y mueve a sus compañeras, que mueve al equipo y le habla, lo hizo durante todo el juego y ahí está el resultado”.

Al termino del partido contra Australia, las integrantes de la Selección Nacional Mexicana Sub 20 tuvieron la oportunidad de recibir en hotel de concentración a sus familiares.

Terminando el partido anunciaron en las pantallas a la jugadora del partido y ahí estaba Alice Soto, teniendo como testigo en la tribuna a su papá Francisco Soto, “le entregaron su distinción ante más de 15 mil personas, el 90% por ciento de ellos apoyando a México y entregado a Alice cuando la nombraron jugadora del partido, se ganó a la gente por el buen desempeño que tuvo durante el juego, fue aplaudida”.

Tras recibir la distinción fue una de las jugadoras elegidas por sorteo para ser sometida a doping para después dirigirse al hotel de concentración donde ha tenido un reencuentro inolvidable con su papá.

“Yo llegué el mismo día del partido contra Australia, vengo acompañado de un amigo, mi esposa e hija Camila no pudieron venir, conseguimos una estancia muy cerca del estadio donde se jugó, ahí descansamos un poco, para después dirigirnos caminando a la sede del partido con nuestras banderas, se nos unió una persona vestida de charro y haciendo fiesta, la gente de Colombia muy linda, la verdad que hicimos todo el esfuerzo por estar ahí, ha sido toda una sorpresa para Alice, de momento creí que me había visto en un tiro de esquina, porque volteó hacia el lado que estábamos y saludó a la gente, pensé que me había visto, pero no fue así, nunca se imaginó que andaría con ella en tierras mundialistas”, externó Francisco Soto.

Francisco Soto viajó a tierras mundialistas para apoyar a su hija Alice Soto y la Selección Nacional Mexicana Femenil Sub 20. / Fotos / Cortesía / Francisco Soto

Ahora el papá de Alice Soto, volará hacia Medellín Colombia, siguiente parada de las dirigidas por Ana Galindo, “vamos a presenciar también el partido entre México y el anfitrión Colombia, será un juego muy decisivo, estamos seguros que nuestras representantes van a salir a ganar para ser lideres de grupo, así que ahí vamos a estar, apoyando a Alice y a la Selección Nacional Mexicana Sub 20”.