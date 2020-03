Aplaza actividad Torneo de Jugadores Ex Profesionales

Jugadores Ex Profesionales del Salamanca que participan en Torneo Nacional de Veteranos del Fútbol Mexicano invitan a la sociedad apegarse a las recomendaciones emitidas por salubridad ante la Pandemia del Coronavirus (COVID – 19).

Al respecto, José “el pepón” Martínez, Jugador Ex Profesional del equipo Salamanca en la temporada 82 – 83 y 83 – 84 comentó “igual que todo el mundo, apegarse a las recomendaciones de salubridad, y más las de nivel mundial, me he topado con mucha gente incrédula en redes sociales, mejor no arriesgar y mandar un mensaje que la salud es primero, y atender las recomendaciones”.

En cuanto a la actividad del Torneo Nacional de Jugadores Ex Profesionales del Fútbol Mexicano donde participa con el equipo Salamanca al lado de jugadores como Ismael Lugo, Cripriano Alfaro, Gustavo Murillo, Antonio Gil, “hijín” González, “pili” Mosqueda y Paul Moreno comenta, “previo a ser decretada la fase 2 y con la cual se suspendieron actividades deportivas, alcanzaron a jugar la jornada algunos equipos, en nuestro caso queda pendiente (zic)”.

Actualmente, el equipo Jugadores Ex Profesionales del Salamanca son líderes del Torneo Nacional de Veteranos del Fútbol Mexicano con 16 puntos y en su partido más reciente en duelo de punteros empataron cero a cero con los rojinegros del Atlas comandado por jugadores ex profesionales como Juan Carlos “pájara” Chávez, Roberto Masharelli, Toki Castañeda, “Riel” Gutiérrez, Marco Fabián y Lupillo Castañeda.

Los resultados registrados por el equipo Jugadores Ex Profesionales del Salamanca a lo largo de dicho Torneo son: Salamanca (2) Irapuato (1), Curtidores (4) Salamanca (5), Pumas (1) Salamanca (2), Salamanca (9) Celaya (2), Salamanca (2) Morelia (3), Tepic (1) Salamanca (3) y Salamanca (0) Atlas (0).

Al equipo Salamanca le resta por jugar de visita ante Oaxtepec y Atlante; y de local ante Querétaro y Puerto Vallarta.

Dentro del Torneo de Jugadores Ex Profesionales participan jugadores con 55 años de edad cumplidos para arriba y con dos menores de 50 a 54 años. En cada partido deben alinear por los menos seis jugadores Ex Profesionales por equipo y el resto invitados.