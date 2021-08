Antonio “Chino” Torres destaca virtudes del equipo Constructora MLC

La unión, el orden y correr todos parejo ha sido clave para que el equipo Constructora MLC se encuentre compartiendo liderato en la Liga Intersemanal Centro Bajío (LICB), externó el jugador ex profesional Antonio Torres Ramírez “El Chino”.

El jugador ex profesional destaca virtudes del equipo Constructora Salamanca.

El equipo Constructora MLC en la jornada nueve con marcador de cuatro goles a dos le pegó en calidad de visitante al líder Transportes Salamanca, ahora va por una nueva revancha, esta vez de local ante Atlético San Miguel.

Antonio “Chino” Torres ha sido campeón dentro del Torneo de Los Soles con Jalpa Metal Fashion y llegó a jugar en la antesala del máximo circuito del futbol profesional con el equipo Atlético San Luis.

En su adolescencia fue campeón dentro del Torneo de los Soles.

Al respecto comenta, “desde chico practico el futbol, a los 12 años estuve en fuerzas básicas del Club Cruz Azul, a la edad de los 16 años estuve con el Club Toluca, después en un equipo de segunda división con el equipo San Juan, ahí me vio Flavio Davino quien me llevó a jugar con Atlético San Luis, ahí me toco anotar dos goles, ambos contra mineros, uno en zacatecas y en otro en Lastras de San Luis (zic)”.

A cuatro años de haber dejado el futbol profesional, Antonio “El Chino” Torres, se ha dedicado a jugar en el barril con equipos de León, Querétaro, Silao y ahora Salamanca.

En ese sentido señala, “es un juego muy diferente, aunque el futbol del barril, también ha ido evolucionando”.

A ello agregó, “esta es la primera vez que me toca participar dentro de un torneo con un equipo de Salamanca, estoy muy agradecido con la directiva, hay unidad, un buen ambiente y excelentes compañeros”.

Enfatizó, “la expectativa es seguirle metiendo, que el equipo siga con orden, sin dejar de correr, lo demás viene solito”

Así también no ocultó su deseo de jugar próximamente el torneo de Los Soles donde ya fue campeón, “me tocó jugar quedar campeón hace tiempo dentro de los Soles con el equipo Jalpa Metal Fashion”.

Por lo pronto se encuentra enfocado con el equipo Constructora MLC, escuadra con la cual ya marcó dos anotaciones, ambas en la jornada siete contra Apaseo El Grande.