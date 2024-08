Ángeles Chavira, la salmantina que estuvo a nada de competir en Juegos Olímpicos

Uno de los máximos sueños de todo deportista es representar a su país en Juegos Olímpicos, aspecto que aun no se le ha dado al hockey sobre pasto mexicano femenil, aunque en su momento camada de jugadoras mexicanas entre las cuales se encontró la tres veces mundialista salmantina, Ángeles Chavira Zertuche, estuvieron a nada de competir dentro de la magna justa deportiva celebrada en Moscú 1980, sin embargo, decisión administrativa tomada por el Comité Olímpico Mexicano (COM), terminó con sus esperanzas.

Aquella decisión tomada por dicho órgano deportivo nacional y en el marco de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, es recordada con nostalgia y tristeza por la tres veces mundialistas en Hockey Sobre Pasto, Ángeles Chavira Zertuche.

Tras recibir invitación, el equipo mexicano prometía traer medalla de Juegos Olímpicos de Moscú 1980. / Fotos/Miguel Manjarrez

“Es fecha que al hockey sobre pasto femenil mexicano aún no se le ha dado competir en unos juegos Olímpicos, nosotros tuvimos la primera oportunidad de hacerlo cuando fueron los juegos Olímpicos de Moscú, recuerdo que con motivo del boicot realizado por Estados Unidos a las Olimpiadas de 1980 en Moscú, muchos países no fueron, entonces se abrió un lugar para México, fuimos invitadas a participar, sin embargo, el COM, no quiso mandar al equipo femenil, nunca supimos por qué políticas y eso que el entrenador, Zeeno Fernández Acosta, en paz descanse, les prometió ganar una medalla en el Hockey Sobre Pasto”, destacó la mundialista en Francia 1974, Alemania 1976 y Argentina 1981.

Enfatizó, “La verdad que lo sentimos mucho, estuvimos mucho tiempo en las oficinas del COM esperando obtener una respuesta favorable, como seleccionadas nacionales estuvimos ahí para comprometernos con una medalla, pero desgraciadamente, no fue posible”.

La tres veces mundialista en Hockey Sobre Pasto recuerda con mucha nostalgia y tristeza no haber representando a México en Juegos Olímpicos. / Fotos/Miguel Manjarrez

Para terminar señaló, “recuerdo esa experiencia con mucha nostalgia y tristeza, siempre platico que fue una mala decisión del COM de no habernos mandado a las olimpiadas de esa época, porque había mucha fe y confianza en traer una medalla dado que en años anteriores habíamos ganado el séptimo lugar mundial”.

Cabe mencionar que en la historia del hockey sobre pasto en México solo la selección varonil ha competido en Juegos Olímpicos de México 1968 y 1972.