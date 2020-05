Ángela Chavira, La Salmantina tres veces mundialista en Hockey 

Salamanca; Gto.- El amor y pasión por el deporte catapultaron en las más altas esferas del hockismo nacional de la década de los 70 y 80 del siglo pasado a la salmantina María de los Ángeles Chavira Zertuche quien a lo largo de trece años formó parte de la Selección Mexicana y representó al país en tres diversos mundiales, además de ganar La Copa del Rey en Francia, uno de los trofeos más importantes exhibido en las vitrinas del museo del Comité Olímpico Mexicano.

En el marco del 45 Aniversario de haberse jugado en Salamanca el primer partido de exhibición de Hochey Sobre Pasto, la pionera del hockey salmantino, Ángela Chavira, como todos la conocen, rememora cómo llegó este deporte al municipio y sus participaciones con Selección Nacional Mexicana.

Ángela Chavira, como todos la conocen, nació el 6 de octubre de 1951 en Salamanca Guanajuato, es la octava de once hermanos del matrimonio de Enedino Chavira Espinosa y Raquel Zertuche García.





Acude a probarse con preselección nacional de Voleibol

La primaria la estudió en la Escuela Federal Miguel Hidalgo ubicada en aquel entonces por el jardín Xidoo y posteriormente estudio carrera comercial en la Escuela Superior de Comercio de Salamanca donde a la edad de los 13 años fue invitada a jugar voleibol de sala por Rodarte, maestro en Educación Física Jubilado de Pemex.

Ahí fue donde con hermanas y amigas conformó el primer equipo en voleibol de sala de mencionada escuela, participando dentro de la Liga de Voleibol Municipal que tenia actividad en el patio central del Ex Convento de San Agustín.

Durante su adolescencia participó en varios torneos estatales de invitación con sede municipios como León, Romita, Celaya e Irapuato, además de competir a la edad de los 18 años en su primer Nacional Juvenil de la disciplina con sede León como parte del equipo IMSS de aquella localidad.

Luego de varias participaciones dentro de este certamen es invitada para ir a probarse a la preselección nacional de Voleibol de Sala.

Al respecto recuerda, “gente de la federación vio facultades en mí para estar en la selección juvenil, solo que debido a la edad, me enviaron a probar a la mayor como acomodadora A”.

A ello agrega, “Luego de varios días de concentración como preseleccionada en Voleibol, el entrenador Poburka me dijo que el nivel de juego mostrado aún no era para la Mayor, sino para la Juvenil, en la cual ya no podía participar por la edad”, recuerda Ángela Chavira.

Para ese entonces, también estaba concentrada en el Comité Olímpico Mexicano la primera Preselección Nacional Mexicana Mayor Femenil de Hockey Sobre Pasto a cargo de del entrenador Zeno Fernández.





El entrenador Poburka se comunicó con Zeno, a quien le propuso aprovechar para su deporte el físico y talento de las jugadoras que él daría de baja; de esta manera un total de 16 jugadoras preseleccionadas nacionales de voleibol de sala fuimos invitadas para estar a prueba por quince días con preselección nacional de Hockey Sobre Pasto, siendo satisfactorio el resultado, quedando a prueba ahora por tres meses.

Ángela Chavira.





A ello agregó, “nunca me imaginé que fuera a quedar, muchas se regresaron y a otras se les agradeció haber atendido la invitación, al principio me quedé por estar con mis compañeras de voleibol de sala, sin embargo, con el paso de los días me fui involucrando en cuestiones técnicas del hockey gracias al gusto que siempre he tenido por el deporte”.









Inicia trayectoria deportiva en Hochey Sobre Pasto

A partir de ese momento, Ángela Chavira comenzó su trayectoria deportiva dentro de una disciplina que a la fecha poco es practicada en México con respecto a otros deportes como el fútbol.

Inicialmente, Ángela Chavira, estuvo a prueba durante 15 días, quedando elegida para integrar la preselección nacional.

Posteriormente, durante tres meses integró la preselección nacional de Hockey Sobre Pasto, en donde “a pulso” se ganó un lugar para integrar la Selección Mexicana que compitió dentro del primer campeonato mundial de la disciplina con sede Mandeliu Abeleu, Francia.

Al respecto Ángela Chavira recuerda, “a la edad de 22 años (1973) me involucré en la disciplina de Hochey sobre pasto, y para el año de 1974 formaba parte de la Selección Nacional (zic)”.

El Hochey, inició en México a raíz de los Juegos Olímpicos de 1968, de ahí por lo cual aún era poco el tiempo de encontrarse siendo practicado por los hombres, mucho menos por las mujeres, siendo las esposas, las amigas y familiares de los jugadores, quienes dentro de la rama femenil fueron las precursoras de esta disciplina deportiva en el país.





Ángela Chavira tres veces mundialista en Hochey

A partir de ese momento Ángela Chavira acumuló trece años entrenando como seleccionada nacional de Hochey Sobre Pasto en el Comité Olímpico Mexicano, participando en tres campeonatos mundiales durante ese lapso.

En este sentido mencionó, “en Francia 1974 y Argentina 1981 no se obtuvieron los resultados deseados, sin embargo, en el segundo campeonato mundial femenil de Hochey Sobre Pasto disputado en Alemania, se logró un honroso séptimo lugar que nos dio oportunidad de ser nombrado país invitado para disputar los Juegos Olímpicos de Moscú, lo anterior a raíz del boicot realizado por Estados Unidos, sin embargo, ante la oportunidad de competir a ese nivel nos llevamos las triste decepción de no participar por decisión que tomaron autoridades deportivas mexicanas de ese momento (zic)”.

En el mundial de Alemania de 1976 participaron 12 países, obteniendo la delegación mexicana el séptimo lugar con dos triunfos y un empate.

Al respecto recordó, “previo a la realización de dicho mundial, tuvimos una gira por España, en donde jugamos los tres últimos partidos de preparación, además de quedar campeonas del Torneo Copa del Rey, trofeo que en la actualidad es exhibido en las vitrinas del museo del Comité Olímpico Mexicano (zic)”.

La Selección Nacional Mexicana de Hockey Sobre Pasto que hizo historia en el mundial de Alemania estuvo integrado por Patricia Gómez, Marcia Zamora, María de los Ángeles Chavira, Adelina Pérez Ramírez, María de la Luz Villa, Josefina Yohil Sosa, María Magdalena Navarro, Leticia Godínez Matilde Pacheco, María Luisa Castillo, y como suplentes Esther Herrera, Mayoli Pascol, Patricia Flores, María de los Ángeles Paramo y Marcela Rosales. Todas ellas dirigidas por el Prof. Zeno Fernández D Acosta, y su auxiliar Saúl Díaz de León.

En su primer mundial de Hochey Sobre Pasto, Ángela Chavira, quedó en último lugar con Selección Nacional Mexicana, mientras que su tercer mundial terminó en noveno lugar.

A lo largo de los 13 años que estuvo con Selección Nacional Mexicana, Ángela Chavira, alcanzo la cifra de 10 goles como centro delantera, convirtiéndose en una de las máximas goleadoras y figuras del representativo nacional.

Además en 1977 jugó la Copa de las Américas con la Selección Mexicana, celebrada en la ciudad de México, así como la eliminatoria rumbo a su tercer y último mundial de Argentina.

Gracias a lo anterior, Ángela Chavira, sumo una incuantificable experiencia por los diferentes empastados del mundo, siendo considerada como una hábil jugadora en el desborde y el manejo de los bastones.

El último llamado para integrar la selección nacional de Hockey sobre pasto que recibió Ángela Chavira fue en el año de 1984, donde fue convocada para los partidos que fueron disputados del 15 al 28 de Julio en los Ángeles California, como parte de la Copa California y como preámbulo a la Copa México realizada del 18 al 26 de Agosto en las Instalaciones Deportivas de la Magdalena Mixhuca.

Dicha selección estuvo plagada de jugadoras jóvenes y algunas de experiencia como fue el caso de Adelina Pérez (centro medio), Marcela Rosales (extremo izquierdo), María de la Luz Villa (defensa central), Magdalena Navarro (interior izquierdo) y Ángela Chavira (centro delantero).





Paralelamente impulsa el Hockey en Salamanca

La incorporación de Ángela Chavira al Hockey, de manera colateral trajo a Salamanca esta novedosa actividad deportiva que comenzó a ser seguida de cerca por quienes en su momento acudían a conocer su práctica al Estadio Olímpico de la Sección 24 y al Club RIAMA.

Fue un domingo 20 de Octubre de 1974 que se realizó la primera exhibición de Hockey Sobre Pasto en Salamanca, participó el equipo Cometas (campeonas nacionales) y Gacelas (subcampeonas nacionales), ambos equipos base de la Selección Nacional que participó en el mundial de Francia.

El partido tuvo como escenario el Estado Olímpico de la Sección 24, en el marco de las actividades deportivas relativas a la semana del petróleo, en donde Ángela Chavira alineó con las campeonas nacionales.

Un encuentro deportivo que acaparó la atención a nivel nacional, sobre todo por la calidad de las jugadoras.

Desde el día 8 de Octubre de 1974, como lo muestran los testigos, las páginas del periódico Sol de Salamanca hablaban ya sobre este compromiso deportivo, entregando una valiosa y oportuna cobertura que permite documentar el inicio del hockey en Salamanca y Guanajuato.

Para ello, se contó con la valiosa colaboración de la seleccionada nacional Ángela Chavira, quien en su primera competencia nacional con el equipo Cometas había logrado coronarse campeona.

Con el equipo Cometas, también disputó el primer Torneo Internacional de la Amistad en el año de 1975, quedando en cuarto lugar tras enfrentarse al representativo de Estados Unidos, Jamaica, Argentina y Canadá.

Para el año de 1976 jugó para Gacelas, quien participó en el segundo Torneo Internacional de la Amistad, quedando en cuarto lugar.

Fue con este equipo que en el mes de Julio del mismo año, Ángela Chavira impulsó el segundo partido de exhibición de Hockey en Salamanca, y para lo cual hospedó a todo el equipo en su casa.

El partido tuvo como escenario las instalaciones deportivas de la cancha “El Árbol”, en donde el plantel de jugadoras se dividió en dos equipos para deleitar a los salmantinos.

Y es que, el equipo capitalino Gacelas, campeón nacional, únicamente pensaba visitar la ciudad, sin embargo, a petición de Ángela Chavira aceptaron dividirse en dos equipos para realizar la exhibición, “Amarillas” y “Verdes”, alineando con las segundas la atleta salmantina.

En ese entonces, el equipo capitalino Gacelas, se encontraba conformado por jugadoras como Adriana Pacheco (portera de la selección nacional), Alahi Sosa (capitana del seleccionado tricolor), Marcela Rosales (extremo izquierdo nacional), Mariana Zamora (delantera central) y María de los Ángeles Chavira Zertuche (centro delantera nacional).

En el mes de Marzo de 1979, gracias a las gestiones realizadas por Ángela Chavira, se llevó acabo, la tercera exhibición de Hockey sobre pasto en la localidad, entre los equipos de la Preselección varonil de México y la selección varonil de Hochey de Cuba, teniendo como escenario el Estadio Olímpico de la sección 24, mismos que ganaron los visitantes al son de 3 - 1.





Deja legado entre nuevas generaciones de Hockey

Siendo el hockey, el deporte de moda a nivel nacional, continuó teniendo repercusiones positivas en Salamanca gracias a los entrenamientos encabezados por la seleccionada nacional, Ángela Chavira, teniendo como pupilos nuevas generaciones.

Las clases de Hockey en Salamanca iniciaron oficialmente en Abril de 1979, en el Gimnasio Lázaro Cárdenas bajo la dirección de Ángela Chavira, aunque previamente las actividades se venían realizando en el Club RIAMA, teniendo una excelente aceptación.

Ante el impulso y pasión deportiva de Ángela Chavira, se conforma el primer equipo Femenil de Hockey en pasto del Club RIAMA.

Y para el día 2 de Agosto de 1979, el primer equipo de Hochey Femenil Sobre Pasto que entrenaba en las instalaciones del Club Riama, registra doble compromiso deportivo en el DF, en donde enfrenta a Gacelas y la UNAM.

El primer equipo de Hockey Femenil de Salamanca tuvo como cartas fuertes entre sus filas a la jugadora Blanca Sánchez, Julieta Chavira y Nely Martínez. Y quienes además fueron llamadas por el seleccionado mexicano de hockey sobre pasto

Para el día 10 de Agosto de 1979, el Club Riama albergó un cuadrangular de hockey, participando el equipo Gacelas (sublíder en ese entonces de la competencia nacional), UNAM (líder de la competencia nacional), Irapuato comandado por el Prof. Inocencio Jaimes y el anfitrión Salamanca.

Sin lugar a duda, una incansable labor de promoción e impulso del Hockey realizado en la localidad por la atleta salmantina Ángela Chavira, quien gracias a su empleo en superintendencia de mantenimiento, recibió el apoyo de la Asociación Civil del Club RIAMA, quien otorgó facilidades para los entrenamientos, además de la donación de bastones y pelotas para el equipo.





Salamanca comienza a destacar a nivel nacional

Para el año de 1980, Ángela Chavira ya había conformado también un equipo varonil de Hockey Sobre Pasto, el cual junto con el equipo femenil compitió dentro del Primer Gran campeonato de Tercera Fuerza o novatos que tuvo como sede las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

Esta competencia se desarrolló el 25 y 26 octubre de 1980, en donde Salamanca se corona campeón en la rama femenil y consigue el tercer lugar en la rama varonil.

Dentro de la rama femenil compitieron dos escuadras femeniles del DF, una de Puebla y una de Salamanca. Y en la rama varonil participó el Politécnico, Irapuato, Salamanca, Celaya y DF.

El representativo salmantino femenil de aquel entonces estuvo integrado por Verónica Zumbera, Lourdes Flores, Julieta Chavira, Amalia Martínez, María Turrubiates, Angélica Razo, Elsa Rangel, Angela Villegas, Ana Bety Urimaldo, Alejandra Salas y Gloria R.

Y el representativo varonil estuvo integrando por Raúl Hernández Bulbos, Jorge Ramírez, Eduardo Segura, Juan Chavira, Roberto Capetillo, Fernado Treviño, Abraham Vite, Jorge Resendiz, Manuel Cruz, Vicente Ramírez, David Chavira y Francisco Cano.

Además, en el año de 1985, dentro del primer campeonato de tercera fuerza de Hockey de Sala, en la rama femenil, salamanca obtiene el tercer lugar y el cuarto lugar en la rama femenil.

El representativo femenil estuvo integrado en esa ocasión por Julieta Chavira, Amalia Martínez, Martha Moreno, Anabeli Grimaldo, María Turrubiates, Angeles Villegas, Virginia Martínez y Ángeles Chavira.

Mientras que el representativo salmantino varonil conformado por Jorge Rodríguez, Juan Chavira, Eliseo Zapata, Eduardo Segura, Abraham Vite, David Chavira, Antonio Gómez, Francisco Cano y Alberto Capetillo.





Impulsó diversas competencias estatales y municipales

En el mes de Agosto del año 1982, Ángela Chavira, impulsa el primer campeonato promocional de Hochey de Sala en Salamanca; además el 10 de Marzo de 1985 con la participación de 14 equipos se inaugura en la explanada de la unidad deportiva sur el primer campeonato estatal de Hockey, esto último como presidenta de la Asociación Estatal de Hockey.

Una competencia en donde participó en rama femenil el equipo Ángeles, Chicas, Josefa Ortiz y Sweets (Campeón); Y en la rama varonil Vocacional, “Ya merito”, Incognito, Josefa Ortiz de Domínguez, E-MC2, Ghostbustr y Cazafantasmas (campeón).

Para la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, el selectivo salmantino representando a Guanajuato obtiene cuatro medallas, dos de oro y dos de plata.

Así también comenzó a ser promovida la construcción de una cancha de pasto sintético que actualmente se encuentra ubicada en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

En el año 2005 la cancha de pasto sintético ubicada en dicho lugar, fue sede de la competencia internacional de Hockey denominada Cuatro Naciones, misma fecha en que ella dejó de realizar funciones administrativas a nivel municipal e incluso estatal.

En este sentido recordó que realizar funciones administrativas a nivel municipal y estatal, le dejó grandes encuentros y desencuentros, sin embargo, dijo sentirse satisfecha por el trabajo realizado a lo largo de varios periodos.

En su pasado reciente, la precursora del hockey en Salamanca impulsó el regreso de jugadores veteranos, y no tan veteranos, asistiendo todos los domingos a jugar en la cancha de Hockey Siglo XXI integrantes de las cuatro primeras generaciones.

Así también en 2013 fundó el Club de Hockey Infantil Angeles participando en diveros torneos locales y nacionales.

Sin duda, una gran trayectoria deportiva la trazada por la tres veces mundialista, Ángela Chavira, y es que, gracias a su incorporación al Hockey Sobre Pasto, el Hockey Sobre Pasto comenzó a ganar adeptos en Salamanca, Guanajuato; localidad que al paso del tiempo ha congregado lo mejor del hockismo nacional, además de ser sede de diversos torneos internacionales como la Copa Cuatro Naciones, La Copa Flick y Ronda 1 de la Liga Mundial, además de contar con una de las mejores canchas en toda Latinoamérica, la cancha “Siglo XXI”.





A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos

A lo largo de su trayectoria deportiva, la hockista salmantina, ha recibido diversos reconocimientos entre los cuales se encuentra: 1982 “Hija Predilecta” entregado por el gobierno municipal de Salamanca y en el año 2000 “Luchador Olmeca” entregado por el Comité del Deporte en México (CODEME).

En el año 2002 recibió distinción por parte de la CEDAJ, ahora CODE, en donde fue reconocido su trabajo realizado en Olimpiada Nacional como entrenadora, dirigente y árbitro.

Para el año 2003, ingresó al “Salón de la Fama” de la CODEME, recibió el Premio Estatal del Deporte entregado por CEDAJ, así como Medalla del deporte por Mérito Deportivo y distinción deportiva entregado por CEDAJ.

Así también, en el año 2004 recibió reconocimiento por parte de CEDAJ al cumplir con las normatividades como Presidenta de la Asociación Estatal de Hockey Sobre Pasto.

En el año 2014, el gobierno municipal de Salamanca le entregó reconocimiento por mérito y trayectoria deportiva.

Mientras que en el año 2017, Ángela Chavira fue galardona por gobierno municipal de Salamanca al ser devela una placa con su nombre y trayectoria deportiva colocada en el Muro de la Fama del Deporte Salmantino ubicado en la entrada a la Unidad Deportiva Sur “Luis Ducoing”, convirtiéndose así en la primera deportista de la localidad en recibir esta distinción. Y en diciembre del 2018, la atleta salmantina quedó incorporada al Salón Estatal de la Fama.