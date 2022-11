Ángel Soria entrenador interino del CF Salamanca TDP

El entrenador Interino del CF Salamanca de la Tercera División Profesional (TDP), Ángel Ramón Soria Lona, lamentó la salida del Prof. Marco “Block” Ruiz como director técnico, ahora ha asumido ese papel de manera interina.

Al respecto señaló, “es una lástima no tener al Prof. Marco Ruiz, es un profe con mucha experiencia, yo era el auxiliar y ahora me toca asumir este papel, esperamos desempeñarlo de la mejor manera (sic)”.

El entrenador interino asegura que el equipo CF Salamanca ha venido ganando en lo futbolístico.

Ángel Ramos aceptó el reto de dirigir al equipo previo al partido de la jornada 10 con la cual se puso en marcha la segunda vuelta de tres que se jugarán en el grupo once antes de definirse los equipos que clasificarán a la liguilla.

“El partido pasado fue un poco difícil, ya no vino el profe Marco, acepté dirigir el partido ante Michoacán y ahora ante Delfines de Abasolo, en esta ocasión tuvimos algunas jugadas importantes y no las concretamos, por ahí nos cayó un autogol y eso nos mantuvo abajo”, señaló el entrenador interino.

El entrenador interino lamentó la salida del CF Salamanca del Prof. Marco Ruiz, profe con experiencia en TDP.

A ello agregó, “el equipo jugó motivado, tranquilo, nadie dejó de correr, estuvimos en la semana trabajando lo psicológico para que los muchachos no se cayeran y no carguen con presión, en números no se han dado los resultados, sin embargo, en lo futbolístico se ha venido creciendo, se ha mejorado, muchas veces el equipo ha sido superior, ha tenido varias, sin embargo, sigue faltando concretar, no las metemos, en eso estamos trabajando, así como en jugadas a balón parado en contra”.

Además recalcó, “la mayoría de nuestros jugadores son de los considerados en esta división como medianos y chicos, son pocos los de experiencia, vamos a trabajar al triple para sacar buenos resultados y estar mentalmente al cien por ciento, confío en la capacidad de los jugadores, podemos revertir los resultados”.

Por otro lado agradeció a la afición que desde el día uno ha estado apoyando al equipo, “les pedimos paciencia, sabemos que no han sido los resultados esperados, el equipo ha ido creciendo y mejorando, son jugadores que están dispuestos a dar lo mejor de sí”.

Al recordar sobre cómo se conformó el plantel para esta temporada externó, “me tocó estar desde el inicio de este proyecto, ayudé a escoger a algunos jugadores en conjunto con la directiva e incluso algunos formaron parte de la franquicia de la TDP quevino a convertirse en CF Salamanca, tenemos una mezcla de jugadores menores y medianos, y pocos de experiencia (sic)”.

Ángel Soria nació en Irapuato, tiene nueve años trabajando con un centro de formación de futbol en aquella localidad, ha colocado alrededor de 31 jugadores en fuerzas básicas de diversos Clubs Profesionales, siendo esta su primera experiencia a nivel de futbol profesional.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En su primer partido que dirigió como entrenador interino, CF Salamanca cayó en terreno ajeno cuatro goles por uno ante Michoacán FC, escuadra con la cual se había empatado en la primera vuelta, mientras que en jornada reciente vuelven a perder, ahora dos goles por uno, en esta ocasión ante Delfines de Abasolo, escuadra con la cual también habían empatado en la primera vuelta.