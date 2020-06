Andrea Flores, Talento Salmantino en Ciclismo de Montaña

Andrea Flores Martínez, en dos años y medio que tiene compitiendo es seriales estales de Ciclismo de Montaña ha destacado como nuevo Talento Salmantino al conseguir un campeonato estatal de Cross Country y el bicampeonato en la modalidad de Maratón.

Desde su infancia ha practicado diversos deportes inculcados por su papá, sin embargo, hace cinco años a manera de pasatiempo comenzó a practicar el Ciclismo de Montaña sin siquiera saber realizar los cambios a la bicicleta.

“Siempre me ha gustado el deporte, mi papá me lo ha inculcado desde la infancia…, en el ciclismo de montaña inicié a manera de juego o distracción, con un vamos a entrenar en la bici, al cerro, la experiencia me fascino, estar en contacto con la naturaleza y hacer nuevas amistades, no sabía nada de la bicicleta, ni siquiera hacer cambios, sin embargo, poco a poco fui mejorando, hasta que decidí entrar a competir”, menciona Andrea Flores.

A ello agrega, “a largo de mi infancia practiqué el basquetbol e incluso fui seleccionada de la facultad, en la preparatoria también participé en los interprepas, ahora metida de lleno en ciclismo de montaña”.

En cuanto a qué le llevo a buscar competir dentro de los seriales estales señala, “poco a poco fui haciendo amistades en este deporte y con el esfuerzo de día a día me di cuenta se me daba el ciclismo, que no me era tan difícil para mejorar; el detonante para decidir competir fue conocer a una persona, un buen amigo, mi patrocinador no oficial, originario de salamanca pero radica en Estados Unidos, Francisco Vidal, con él comencé a conocer muchas cosas del ciclismo, me enseñó muchas cosas sobre la bicicleta y me inspiro a entrar en competencia, él es corredor allá (zic)”.

Por lo anterior comenzó a competir hace dos años y medio, entró a la categoría principiantes, obteniendo el cuarto lugar en su primera carrera, a partir de ahí surgieron nuevos objetivos, además de ir subiendo de categoría (principiantes, avanzados, master y elite), al grado de actualmente correr en la categoría estelar.

“Al principio corría una que otra carrera, sin embargo, el año pasado me propuse ser campeona estatal en la categoría Master Femenil y lo logre, solamente hay que esforzarse para lograr lo que uno quiera, fueron de 10 a 12 carreras del serial, obtuve primeros y segundos lugares, a lo largo del serial siempre estuve en el podio hasta alcanzar con la puntuación acumulada el campeonato organizado por la Asociación Guanajuatense de Ciclismo de Montaña”, destaca Andrea Flores.

Así también subrayó, “el año pasado también refrendé el campeonato estatal de Maratones y con ello obtuve el bicampeonato (2018 – 2019), son más los kilómetros que uno recorre y es más ascenso que descensos, el serial regularmente está conformado por cuatro o cinco fechas (zic)”.

El año pasado en modalidad de Maratón también obtuvo un tercer lugar en nacional “Wirikuta Bike” con sede Real de Catorce, San Luis Potosí.

A inicios de año, debutó en la categoría Elite modalidad de Maratón, obteniendo un quinto lugar en el nacional de Huanimaro, siendo la única guanajuatense en subir al podio.

En relación a los logros alcanzados en su naciente trayectoria deportiva externa, “son una satisfacción muy grande, considero que el tiempo que llevo practicando este deporte ha sido muy poco para lo alcanzado hasta el momento, además que los he podido empatar con mi profesión, soy médico cirujano y trabajo en servicio de urgencia”.

En este sentido destaca, “me he dado cuenta que este deporte me ayuda a salir del estrés del día a día, es una gran satisfacción ver reflejado el esfuerzo en resultados, estoy contenta, satisfecha y agradecida conmigo misma, mi amigo francisco y sobre todo mis papás, siempre se requiere quien te ayude y apoye emocionalmente como en la carrera, quien te de agua o te eche porras”.

Con respeto a la situación por la cual se atraviesa en materia de salud pública que ha llevado a la suspensión de eventos deportivos comenta, “aún no sabemos cuándo podremos a regresar a competencia, en el estado de Guanajuato la situación de la Pandemia continua, es difícil se pueda efectuar el campeonato, estamos a mitad del año, aunque esperamos las carreras se puedan reanudar, tal vez no el serial como tal, pero si algunas carreras que nos permitan cerrar el año con algo de competencia y adrenalina”.

Así también destacó, “afortunadamente el ciclismo es un deporte al aire libre que para entrenar no requiere estar en contacto con otras personas, generalmente entreno con una o dos, solo cambiamos la estrategia, estamos realizando una especie de pretemporada donde se busca mantener lo realizado meses anteriores porque ahorita no hay competencias, aunque los entrenamientos si se han visto mermados en cuanto al trabajo de fuerza que se realiza en gimnasio con las pesas, lo cual trato de compensar con otros ejercicios en casa”.

Por otro lado aprovecho para invitar a la gente interesada en este deporte no tenga miedo y se unan, “es un deporte bonito, te llena de energía y satisfacción, conoces muchas personas, entras en contacto con la naturaleza, te distrae y sobre todo invitar a las mujeres quienes a veces no se animan, gracias a Dios yo he tenido estos logros, aunque empecé de cero”.

También envió un mensaje a la población, “invitar a toda la población a que respete, desafortunadamente no hay mucha cultura vial de las dos partes, tanto de ciclistas como de los conductores; pedirles nos apoyen y nos respeten cuando nos vean en carretera, nos cuide un ratito, no les pasa nada si se detienen un minuto o se frenan, ahí va una vida, a veces nos ven como… o ni nos ven (zic)”.

En el mes de Marzo, Andrea Flores, también se dio a la tarea de organizar una rodada para conmemorar el día Internacional de La Mujer, “la idea es que se haga cada año, unir a la gente, promover el deporte y sobre todo en la mujer”.

Para terminar señaló, “en las competencias de Cross Country se requiere de mucha explosividad, fuerza, concentración y condición física, las subidas son demandantes y coincido con mi amigo cuando me dice, las carreras se ganan en las subidas y se pierden en las bajadas”.