Andrea Arteaga de ciclista a portera de la selección estatal de futbol femenil

Por días de mucho entrenamiento deportivo y trabajo escolar se encuentra atravesando la jovencita salmantina Andrea Arteaga Silva, por un lado no quiere dejar escapar la oportunidad de representar por primera vez a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022 de futbol a desarrollarse en Hermosillo, Sonora, aunque también quiere mantener su alto promedio de calificación en sus estudios de secundaria.

Al respecto Andrea Arteaga comenta, “me estoy preparando para representar en futbol soccer por primera vez a Guanajuato en Juegos Nacionales CONADE, son entrenamientos intensos que tengo tres veces por semana en la ciudad de León, base del selectivo estatal, para ello también sé que debo cumplir con mis obligaciones escolares, es un requisito que tengo en casa para poder practicar este deporte que tanto me gusta y apasiona (sic)”.

Andrea Arteaga comenzó a practicar el deporte desde los cuatro años de edad y lo hizo en ciclismo de montaña impulsada por su abuelito Guillermo Silva, competidor salmantino en esta disciplina.

A lo largo de cuatro años, Andrea Arteaga practicó el ciclismo de montaña, participó en estatales y regionales, quedando campeona y subcampeona, sin poder competir en los nacionales federados debido a las distancias por recorrer para competir en las diversas sedes.

Luego de cuatro años de pedaleo y con doce años de edad cumplidos comenzó a descubrir su gusto y pasión por el futbol soccer, entonces con el apoyo de su familia, decide bajarse de la bicicleta y comenzar a correr tras el balón.

Sus primeras prácticas las realizó en el equipo Lobos Salamanca de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, después de estar ahí alrededor de año y medio decide formar parte del equipo

Durante su estancia con ambos equipos obtuvo en diversas categorías campeonatos y subcampeonatos, en la posición de defensa y medio de contención.

A pesar de encontrarse practicando el deporte por el cual comenzó a desarrollar especial afecto, había algo que no le permitía desarrollarse a plenitud.

Desde los ocho años de edad había sentido especial inclinación por la posición de portera, sin embargo, siempre iba como defensa o media de contención, quedándose con la espinita de jugar un partido como guardameta.

Lo anterior le llevó a buscar opciones en donde poder jugar futbol como portera e incluso con puras mujeres.

Fue así que Andrea Arteaga recurre al equipo Talentos Salamanca del Prof. Gerardo Barrón, ahí continuó sus entrenamientos, no tuvo que pasar mucho tiempo para que su intención de ser portera fuera tomada en cuenta y comenzara a desarrollar sus facultades en esta posición.

Al respecto recuerda, “en un partido de futbol se lastimó la portera titular y la portera suplente no estaba disponible ese día, entonces el profesor Gerardo Barrón, tomó en cuenta el comentario que realicé, a partir de ahí no he dejado de jugar en la portería (sic)”.

Con el equipo Talentos Salamanca disputó el torneo de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, al cual las dirigidas por el Prof. Gerardo Barrón llegaron como campeonas defensoras, sin embargo, en esta ocasión quedaron eliminadas en ronda clasificatoria.

De igual manera disputó el proceso de eliminatoria rumbo a Juegos Nacionales CONADE, “luego de ganar el regional – estatal representamos a Salamanca en la etapa estatal, ahí jugamos la final contra León, perdimos y quedamos eliminadas, sin embargo, el profesor Mota, entrenador del equipo contrario habló con el Prof. Gerardo Barrón, para que me permitiera reforzar a su equipo y pudiera representar al estado en la siguiente fase (sic)”.

La jovencita salmantina realizó un gran papel dentro del estatal, aspecto que le valió para reforzar a León como selectivo estatal dentro del macrorregional o regional – nacional.

Dentro del macrorregional celebrado en Hidalgo una vez más la portera salmantina llegó a la final que perdieron con el representativo de Pachuca, no obstante a ello, Guanajuato se clasifica en segundo lugar a la máxima justa deportiva nacional.

Ahora, la jovencita salmantina tres veces por semana entrena en la ciudad de León como parte del selectivo estatal que competirá dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022 de Futbol soccer a celebrarse a partir del nueve de Junio en Hermosillo, Sonora.