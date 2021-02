Ana María Rico hace historia en el futbol varonil mexicano

La jugadora ex profesional Ana María Rico Zavala, nacida en el municipio de las siete luminarias (Valle de Santiago, Guanajuato), es la única mujer entrenadora en todo el futbol varonil en México y se encuentra entre los 20 DT más jóvenes de la Tercera División Profesional.

Actualmente dirige al equipo Delfines de Abasolo en el grupo ocho de tercera división profesional.

Ana María Rico Zavala es la entrenadora del equipo Delfines de Abasolo, haciendo mancuerna con el también jugador ex profesional, Marco Aurelio “Block” Ruiz Toledo.

Ambos en el grupo ocho de la tercera división profesional tienen al equipo de los cetáceos en la pelea por los primeros lugares de la tabla y por el boleto a la liguilla.

La jugadora ex profesional de 25 años de edad fue incorporada al Club Delfines de Abasolo previo a la jornada nueve de la temporada 2020 – 2021.

Al respecto comenta, “estoy muy feliz y contenta porque valoran mi trabajo, sensibilizan esa parte de que soy mujer, igual los chicos, son amables, atentos, hay muchas cosas que cambian y con mi compañero Marco Ruiz hacemos buena dupla porque hay cosas que yo no puedo gritarle a los muchachos o que no me atrevo todavía (zic)”.

En su pasado reciente cristalizó su sueño de ser jugadora profesional en Liga MX Femenil.

La originaria del municipio de las Siete Luminarias se graduó como Licenciada en Entrenamiento Deportivo en la Universidad de Lasalle Bajío, Campus Salamanca. Y estudió para Director Técnico en el ENDIT Querétaro.

Apenas y terminó sus estudios en el ENDIT Querétaro recibió la invitación para formar parte del Club Delfines de Abasolo, “estos dos últimos años estuve estudiando para Director Técnico, es solo un día a la semana, esta es la primera oportunidad y experiencia que tengo al frente de un equipo profesional”.

Su pasión por el futbol le llevó a estudiar para ser DT.

La ex jugadora de los Esmeraldas del León en la Liga MX Femenil al igual que el resto de sus colegas que dirigen en la Liga TDP, sueña también con llegar a las primeras ligas del futbol mexicano.

En ese sentido reconoce que el interés por el futbol femenil, ha ido creciendo, “cada vez son más niñas que lo practican o que buscan jugar futbol profesional; de igual manera veo más mujeres capacitándose para ser entrenadoras, árbitros y preparadoras físicas”.

Así también destaca, “ojalá que más mujeres podamos llegar o puedan llegar aquí, donde estoy ahorita y hacer este deporte crecer, no solo en lo varonil, sino también en lo femenil”.

A ello agrega, “las mujeres somos aguerridas y aferradas, creo que siempre logramos lo que nos proponemos”.

Además no oculta alegría y orgullo que experimenta tras ser dado a conocer ser la única mujer en todo el fútbol varonil en México.

“tanto ha costado a la mujer ganarse un espacio en los diversos sectores de la sociedad y ahorita estar yo aquí es un orgullo enorme, no creo solo para mí, sino para muchas mujeres que amamos este deporte, que a veces nos sentíamos desvaloradas. Yo la verdad hoy me siento más valorada que nunca en mi trabajo y en lo que estoy haciendo con el Club Delfines de Abasolo, señala la jugadora ex profesional.

Con el Club León de la LIGA MX femenil estuvo un año.

Al hablar sobre la experiencia vivida en el pasado reciente como jugadora profesional comenta, “jugué en el 2017 como parte del Club León, aquel entonces la Liga MX estaba naciendo, debuté un once agosto, ahí estuve un año en la posición de portera, se acabó mi contrato, y por cuestiones familiares ya no busque otro equipo, sin embargo, mi pasión por el futbol me llevó a decidir estudiar para Director Técnico; ahora estoy muy feliz por no haber dejado escapar esta oportunidad”.

El fútbol a lo largo de la vida de Anita Rico ha estado presente y así lo describe, “inicie a practicar futbol en una escuelita de este deporte abierta en mi municipio, ahí jugaba con muchos niños. Mi gusto y habilidad desarrollada por este deporte me llevó a ser invitada para jugar en selectivos de mi ciudad y Salamanca, además de formar parte de los representativos donde estudié, ahora se me enchina la piel y me llena de orgullo saber que soy la única mujer entrenadora en todo el futbol varonil en México, muchas veces no dimensionamos lo que vamos logrando hasta tiempo después”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Portero salmantino entrena a distancia con el Club Pachuca

Además señala, “me llena de alegría ver cada vez más espacios en los diversos sectores de la sociedad ocupados por la mujer, cosa que antes no se veía, sin duda ver el crecimiento que está teniendo el futbol femenil representa para mí y muchas mujeres que están dentro de esto una oportunidad directa y seguir transcendiendo”.

Para terminar comenta, “en el club delfines de Abasolo tenemos como meta el campeonato, nos vemos en la liguilla, en los primeros lugares, estamos trabajando duro para lograrlo, si todos nos lo creemos lo podemos lograr; veo a mis Delfines en lo más alto de la tabla, los veo compitiendo con los mejores y ser los mejores”.