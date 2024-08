Ana Gabriela Guevara se defiende de las críticas: entre más me atacan, más me crezco

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, dio conferencia de prensa sobre el balance de la participación de México en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque reconoció a los atletas que ganaron diploma en la justa veraniega, criticó puntualmente a Ever Palma y Carlos Sansores, además de tirarle otro dardo a Mari José Alcalá.

"No es nada personal con él (Carlos Sansores), pero no se vio a un campeón del mundo”, dijo sobre Carlos Sansores.

El taekwondoín perdió sus dos oportunidades de medalla en París 2024. Primero para pasar a la final y después en la disputa por el bronce.

Al igual que él, Ever Palma sufrió críticas de Ana Guevara, ya que la directora de la Conade insinuó que no estaba a la altura de su compañera Alegna González y eso influyó para que no ganaran la medalla en atletismo.

"Si Alegna González tuviera otro compañero, sería diferente".

Ana Gabriela Guevara asegura que Mari José Alcalá llevó gente a París 2024 sin estar acreditada

Ana Guevara aseguró que la Conade llevó a médicos y personal autorizado de la misma institución a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero Mari José Alcalá y el COM llevaron a gente que no estaba acreditada para la justa veraniega. Además, negó que no haya apoyado a los atletas mexicanos y, a estas alturas, las críticas no le atormentan.

“Entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Siguen diciendo mentiras, sigo esperando que me traigan impreso lo que me dicen, no hay averiguación en la fiscalía, no hay nada”, dijo.

“Los medios trataron de desinformar, no hacen otra cosa que desprestigiar nuestra presencia en el evento. Les recuerdo que mi acreditación no tenía acceso a donde estaban los deportistas, era de gradas. Aclarar al público que mi acreditación no tiene acceso y no iba a eso. Los deportistas saben que no es mi papel el hostigarlos ni generales expectativas”, comentó, respecto a las acusaciones sobre desvío de recursos que no se han comprobado al 100 por ciento.

¿Por qué Ana Guevara no estuvo en las competencias de París 2024?

“Ningún chile les embona, si voy, por qué voy, y si no, por qué no”, fue lo que dijo la titular de la Conade sobre su ausencia de las competencias de mexicanos en París 2024. La medallista en Atenas 2004 no fue captada en los restaurantes de París pero no con los atletas.

Incluso se filtró que en su vuelo de regreso a México desde París fue en un asiento valuado en alrededor de 160 mil pesos mexicanos, pero esto fue por una recomendación médica, según sus palabras.

Ana Guevara defiende su gestión de la Conade con “menos recursos que en otros sexenios”

Finalmente, Ana Gabriela Guevara habló respecto a los resultados de los Juegos Olímpicos, la directora del organismo dijo que en su gestión se le ha otorgado menos recursos a la Conade que en otros sexenios y aún así hubo apoyo suficiente para los atletas, así como resultados en la justa veraniega con las medallas.

Sin embargo, lo cierto es que Tokio 2020 y París 2024 han sido las dos peores actuaciones de la delegación mexicana en Juegos Olímpicos. En Tokio no hubo ni siquiera medallas de plata y fueron los lugares más bajos para el país en el medallero general.

Publicado originalmente en ESTO