Patrick Mahomes anhela construir su legado

Washington, DC.- Después de que los Kansas City Chiefs lo convirtieran en el jugador mejor pagado de la NFL y de todo el deporte con el contrato multimillonario que pactó, el joven Patrick Mahomes aseguró que ahora cuenta con la seguridad necesaria para construir su legado dentro y fuera de la cancha.

El mariscal de campo, quien llevó a los Chiefs a conquistar el título de la NFL en febrero en el Super Bowl LIV, acordó el lunes una extensión de su contrato por 10 años en los que ganará alrededor de 503 millones de dólares si cumple con todos los objetivos marcados.

A pesar de su abultado salario, tanto Mahomes como los Chiefs están convencidos de que contarán con margen financiero suficiente para construir una dinastía alrededor de su ‘quarterback’, de 24 años.

“Podemos ser un gran equipo y puedo tener la seguridad que quiero. No puedo esperar para construir este legado, no solo en el campo sino también fuera. Estoy convencido que todo mejorará dentro del equipo y tendremos la oportunidad de ganar muchos partidos y también títulos”, dijo Mahomes en una videoconferencia de prensa

El salario anual mínimo de 45 millones de dólares que tendrá Mahomes supera al de 35 millones de Rusell Wilson, de los Seahawks, el mejor pagado hasta ahora.

“Tanto como yo confié en ellos, ellos confiaron en mí”, dijo Mahomes. “Pudimos hacer este contrato de la manera correcta.

No solo me da seguridad, me da la capacidad de tener mucho talento a mi alrededor durante toda mi carrera”.

Los Chiefs apuestan a que Mahomes tenga una trayectoria al nivel de Tom Brady, quien lideró a los Patriots a conquistar seis títulos de Super Bowl en 20 años.

“Él quería ganar y establecer una dinastía”, dijo el manager general de los Chiefs, Brett Veach. “Todavía está creciendo y aprendiendo.

Tiene hambre. Es especial. A una edad tan temprana, piensa con perspectiva global”.

Antes del triunfo en la Super Bowl de febrero ante los 49ers, donde Mahomes fue el Jugador Más Valioso (MVP), los Chiefs llevaban 50 años sin ganar el título.

Ahora, la franquicia confía en rodearlo de los compañeros adecuados, incluso si el impacto económico de la pandemia lleva a la NFL a reducir el límite de gasto de los equipos.

Mahomes “era muy consciente de toda la situación, de poder mantener a los jugadores”, dijo el entrenador, Andy Reid. “Seremos capaces de firmar a jugadores incluso si el límite salarial baja un poco”.

Este carismático pasador es el primero en la historia en conquistar un MVP de la temporada en la NFL (2018) y un triunfo en el Super Bowl antes de cumplir 25 años.