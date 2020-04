Isaac Alarcón anhela hacer historia con los Cowboys

En el 2018 se le abrió la puerta a Isaac Alarcón para hacer historia, uno de los talentos más dominantes del futbol americano colegial en México.

Ya había representado al país en mundiales con límite de edad y era campeón nacional de Conadeip con los Borregos de Monterrey, donde compartió equipo con Máximo González, quien formó parte del Programa Internacional de Jugadores, mismo que año con año lleva representantes de diferentes partes del mundo a cuatro franquicias de una división asignada por la NFL.

Ahora eran los representantes de la NFC Este, justo el escenario ideal para completar el sueño del tackle ofensivo de 21 años. Durante los primeros meses del 2020 realizó el campamento en Florida donde brilló con gran fuerza. Tal fue su impacto que una de las mejores líneas ofensivas de la liga le darán una oportunidad en el equipo de prácticas para integrarse al roster que afrontará la primera temporada bajo las órdenes de Mike McCarthy.

Ya pasaron más de 24 horas, e Isaac aún no asimila del todo la noticia: “Estoy bien contento, agradecido con Dios.

Pasé de ser un fan de los Cowboys a un jugador, tardé en asimilarlo por la adrenalina y la emoción. Siento bien fuerte el abrazo de México, me voy a esforzar por dejar una buena impresión para representar a mi país. Voy hacer todo lo posible para ganarme un lugar”.

En plática con ESTO, el ex jugador de Liga Mayor explicó que el sueño “empezó en el 2018 cuando a Máximo González (compañero en los Borregos) lo seleccionaron para formar parte de este programa, y él les empezó a hablar de mí y surgió interés por parte de la liga. Viajaron a México para convivir conmigo y mí familia, fue ahí cuando se abrió una puerta. Ya en éste año entrené en Florida, y ayer ecibí la llamada de que quedé en los Cowboys”.

Isaac es consciente de lo complicado que será integrar el roster de los Vaqueros, una vez que llegarán 91 jugadores al equipo de prácticas y únicamente quedarán poco más de 50 para el inicio de la temporada, pero eso no le quita la ilusión.

“Siempre he admirado a mi papá. Lo vi como la persona que quiero ser de grande y me ha dicho que puedo lograr todo lo que me proponga. Me lo he grabado y ahí están los resultados. Todos los jugadores son unos grandes atletas, por algo están ahí, ahora me toca demostrar que estoy a ese nivel”, añadió el egresado del Tec de Monterrey.

En su última temporada integró parte de la selección de Conadeip y fue parte importante en el título de los Borregos Salvajes, y aunque no le tocará ser parte de la unión que habrá en Liga Mayor con la ONEFA, lo ve como una de las claves para que en el futuro más mexicanos prueben suerte en la NFL.

“En México el nivel del futbol americano es muy bueno, competitivo, lo compararía con una división 2 de Estados Unidos. Se trata más de tener las posibilidades que les dan allá, una mejor alimentación, mejores instalaciones y si se da eso, la brecha cada vez sería más corta”, culminó.