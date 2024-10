Alumno salmantino de la UG, pone en alto a México en mundial de Artes Marciales

El artemarcialista salmantino, Julio Figueroa Olivares, medallista de bronce en campeonato mundial de Artes Marciales de Rodas, Grecia 2024 y orgullo de la comunidad de Cárdenas, además de practicar el Karate de alto rendimiento, es alumno y seleccionado de la Universidad de Guanajuato en la disciplina del Rugby, institución del nivel superior donde está a punto de terminar la carrera en derecho.

En exclusiva para el periódico Sol de Salamanca, el estudiante universitario, desde Rodas, Grecia, señaló, “estoy muy contento por haber representado a mi país en un mundial, es el sueño que todo deportista tiene, viajar a Europa y competir en el más alto nivel, estoy satisfecho con mi desempeño”.

La participación mundialista de Julio Figueroa Olivares arrancó contra Canadá, un rival muy fuerte, ante el cual logra sacar el resultado. Después, en cuartos de final, se enfrentó a Alemania, una pelea un poco más fácil de trabajar, no se le complicó tanto el resultado.

En la semifinal, se enfrentó a Inglaterra y hasta el segundo round me sentía con el resultado a su favor y sobre lo cual, a un consternado, comentó: “había derribado a mi rival en dos ocasiones, pero de pronto la juez me llamó al centro para decirme que estaba descalificado por exceso de contacto, algo que no entendí, pero se centraron en decir que eran sus reglas y que debía respetarlas, de ahí por lo cual me quedé con el tercer lugar”.

Julio Figueroa Olivares se estuvo preparando a lo largo de seis meses en los que entrenó cuatro horas por día entre fuerza, resistencia y cardiovascular, además de dieta para poder llegar al peso; bajó 10 kilos en menos de dos meses.

Julio Figueroa Olivares, medallista de bronce en campeonato mundial de Artes Marciales de Rodas, Grecia 2024. / Fotos: Cortesía / Julio Figueroa

A lo largo de su trayectoria deportiva dentro de las Artes Marciales ha participado en muchas competencias regionales, estatales y nacionales, obteniendo podios en cada una de ellas. Sin embargo, hasta el momento, su logro más grande a nivel nacional ha sido el campeonato de Artes Marciales celebrado este mismo año en los Cabos, Baja California.

“En el campeonato nacional 2024 de Artes Marciales, obtuve el primer lugar y con ello el derecho de representar a México dentro de este mundial de Rodas, Grecia, donde los resultados han sido muy buenos, porque el nivel en Europa es muchísimo y a pesar de eso logramos subirnos al podio; todos los oponentes y entrenadores de otros países se acercaron a nosotros para mostrarnos su respeto y admiración a nuestro desempeño”, destacó Julio Figueroa Olivares.

El alumno de la carrera de derecho de la Universidad de Guanajuato comentó, “soy cinta café primer grado, sin embargo, desde hace más de tres años compito en las categorías de cintas negras. Además, soy jugador de rugby, seleccionado por parte de la UG, practico también el Trail running y el ciclismo (sic)”.

Dentro del mundo de las Artes Marciales recuerda haber empezado a los 12 años de edad, esto luego de acompañar a un amigo: “estando en este ambiente me enamoré del deporte y desde entonces no he parado”.

Para terminar, comentó: “estoy muy contento por todo lo que me ha pasado a nivel académico y deportivo, voy a seguir trabajando para ser campeón mundial y no me detendré hasta lograrlo”.