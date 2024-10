Alice Soto recibe convocatoria a Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil

Luego de haber disputado su tercer mundial juvenil y haber manifestado tener como objetivo buscar ser convocada a la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil, la jovencita guanajuatense, Alice Fernanda Soto Gallegos ha recibido su primer llamado de cara al mundial 2027.

Con un mundial por delante para ser considerada aun en la categoría Sub 20, la jovencita salmantina del equipo Pachuca ha sido convocada por el estratega nacional, Pedro Sola, para los partidos de preparación ante Venezuela y Tailandia.

El nombre de Alice Soto figura entre las 28 jugadoras convocadas para estos duelos que sostendrá la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil el 26 y 29 de Octubre en el estadio Coruco Díaz y Nemesio Diez respectivamente, ambo duelos pactados para jugar a partir de las 19 horas de la hora centro de México.

La jovencita salmantina de 18 años de edad iniciará su primera concentración con Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil este 20 de Octubre para viajar a Morelos el 25 de Octubre, un día antes de enfrentar a la Vinotinto, y finalizará la concentración el 30 de Octubre en Toluca tras haber enfrentando a al representativo nacional de Tailandia.

“La diosa del viento” salmantina del Club Pachuca y nueva seleccionada nacional mayor, Alice Soto, en entrevista para el Club Pachuca manifestó tener como objetivo ser convocada a la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil y jugar el mundial 2027, aunque aun le queda un mundial Sub 20 por ser categoría 2006.

Para ello agradecido todas las herramientas que le brinda su club Pachuca, así como preparación que registra a nivel de selecciones menores en vista a lograr sus sueños.

A nivel de selecciones menores, Alice Soto, ha sido mundialista Sub 20 en Costa Rica, Sub 17 de la India y Sub 20 de Colombia.

A nivel de Club de la Liga MX Femenil, Alice Soto ha sido campeona Sub 19, además de ser la jugadora con más minutos aportados para que el equipo de las tuzas haya cumplido en el presente Torneo Apertura 2024 con la regla de menores, además de tener un gol en el rubro individual dentro del presente certamen.

Alice Soto, con más de 100 partidos en Liga MX Femenil y todo un proceso en categorías menores a nivel de selección nacional se encuentra teniendo un año muy especial, mismo que arrancó como número ocho del ranking mundial Sub 20 emitido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), disputó su tercer mundial juvenil y ahora con su primer llamado a la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil.