Alice Soto marca gol con Pachuca y es convocada al mundial de Colombia Sub 20

Previo a concentración final de cara al mundial de Colombia Sub 20, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, marca su primer gol del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con Pachuca en triunfo de cuatro goles por cero de visita ante Cruz Azul.

El equipo Pachuca mantuvo su inercia ganadora dentro de la Liga MX Femenil, luego de competir en la primera edición de la Summer Cup celebrada entre la Liga MX Femenil y la National Womens Soccer League, instancia en la cual acumularon hasta el momento dos derrotas, una ante Tigres de la UANL y otra ante KC Current, teniendo pendiente por jugar en fase de grupos contra Houston Dash.

Sin embargo, dentro de la Liga MX Femenil, el equipo Pachuca mantiene el invicto con tres triunfos en fila, lo cual le tiene ubicado en el subliderato, siendo el próximo viernes nueve de Agosto cuando busque recuperar la cima del certamen cuando enfrente en duelo de escuadras ganadoras a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, conjunto con seguidilla de cuatro victorias.

Alice Soto marca su primer gol del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, además de ser convocada para representar a México en Mundial Sub 20 de Colombia 2024. / Fotos/Cortesía/Club Pachuca

En jornada cuatro, el equipo Pachuca con partido pendiente por jugar ante las rojinegras del Atlas, jugó su primer partido de visita del Torneo en La Noria ante Cruz Azul, escuadra a la cual superó cuatro anotaciones por cero con doblete de Charlyn Corral, así como el gol de Alice Soto y Amanda Pérez.

Dentro del naciente certamen de la Liga MX Femenil, la jugadora salmantina venía destacando como una de las mejoras pasadoras en el rubro de asistencias de gol, ahora le tocó anotar su primer gol del torneo al minuto 55 tras quedar frente al arco y con un disparo cruzado poner el dos por cero en favor de la Tuzas.

Ahora, la dos veces mundialista juvenil, una con Sub 17 en la India y otra con Sub 20 en Costa Rica, ha sido convocada para disputar su tercer mundial y segundo con el representativo nacional Sub 20 a celebrarse del 31 de Agosto al 22 de Septiembre.

El representativo nacional Sub 2 femenil se encuentra trabajando del cinco al 18 de Agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), antes de partir a la sede del mundial.

En el naciente Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, Alice Soto lleva varias asistencias de gol y una anotación. / Fotos/Cortesía/Club Pachuca

Durante la sexta y última concentración de cara al mundial Sub 20 Femenil, el representativo nacional realizará sesiones de entrenamientos sencillas y dobles para llegar en óptimas condiciones a Colombia el 19 de Agosto.

Dentro del mundial de Colombia 2024, la selección nacional mexicana enfrentará al anfitrión Colombia, Australia y Camerún.