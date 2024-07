Alice Soto encabeza Top 5 en rubro de asistencias de la Liga MX Femenil

La jovencita salmantina del Club Pachuca, Alice Fernanda Soto Gallegos, encabeza Top 5 en rubro de asistencias de la Liga MX Femenil, además de marchar como líder del Torneo Apertura 2024 con el equipo de las Tuzas.

Alice Soto realiza gira por Estados Unidos de cara al mundial Sub 20 de Colombia

En la naciente competencia del Torneo Apertura 2024 encabeza el rubro de asistencia de goles con tres en dos jornadas disputadas hasta el momento.

Por debajo de la jovencita salmantina se encuentra Stephany Mayor del equipo Tigres de la UANL con dos asistencias de gol al igual que su compañera de equipo Joseline Montoya y Sarah Mary Huchet del equipo Cruz Azul; y con una asistencia de gol Mónica Ocampo del Club Pachuca.

Actualmente, la jovencita salmantina marcha en el liderato de la tabla general con el equipo Pachuca, acumulan seis unidades producto de dos triunfos registrados hasta el momento, el primero de visita al son de cinco por cero ante Necaxa y el segundo de local al son de tres goles por uno ante Querétaro.

De manera paralela, la jovencita salmantina se encuentra compitiendo con el Club Pachuca en primera edición de la Summer Cup, certamen donde registraron una derrota de cuatro goles por dos ante Tigres de la UANL, siendo su siguiente compromiso deportivo de la fase de grupos el día de mañana ante conjunto KC Current.

La Summer Cup se disputa por primera vez entre equipos de la NWSL de Estados Unidos y escuadras de la Liga MX Femenil.

Previo al arranque de ambos torneos, la jovencita salmantina acudió a su quinta concentración de cara al mundial Sub 20 Femenil de Colombia 2024, misma que incluyó una gira de preparación por los Estados Unidos donde el combinado tricolor cargo con un par de derrotas ante la selección nacional de las barras y las estrellas.

La jovencita salmantina viene trabajando fuerte para llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo de Colombia 2024, donde el representativo mexicano femenil tendrá como rival en fase de grupos al anfitrión Colombia, Australia y Camerún.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Alice Soto, ha sido mundialista Sub 17 en la India y mundialista Sub 20 en Costa Rica, ambos mundiales los disputó en el 2022, ahora va por su tercer mundial en su trayectoria deportiva y segundo con selección nacional Sub 20 Femenil.