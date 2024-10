Alice Soto apunta al mundial de la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil

“La diosa del viento” salmantina y seleccionada nacional, Alice Fernanda Soto Gallegos, tras disputar su tercer mundial a nivel de selecciones menores, manifestó tener como objetivo ser convocada a la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil y jugar el mundial 2027, aunque aún le queda un mundial Sub 20 por ser categoría 2006.

Alice Soto, de 18 años de edad, ve cada vez más cerca la posibilidad de poder representar a México a nivel de Selección Nacional Mexicana Mayor y para ello se encuentra aprovechando todas las herramientas que le brinda su club, así como la preparación que registra a nivel de selecciones menores.

Regresa del mundial con la espinita de haber podido ganar

En entrevista para el Club Pachuca, comentó, “mi objetivo ahora es que me convoquen a la mayor, ser constante con la mayor y jugar el mundial 2027 con la mayor, aunque también me queda otro mundial con la Sub 20, porque soy 2006, entonces prepararme también para ese mundial que viene y seguir preparándome como futbolista”.

Regresa del mundial Sub 20 de Colombia con la espinita de haber podido ganar.

Al hablar sobre la reciente participación registrada por México en el Mundial Sub 20 de Colombia, comentó, “me quedó con la espina de ganar porque pudimos ganar, teníamos todo para ganar y contenta por haber participado en el mundial y también porque ha sido mi tercer mundial, más aprendizaje y cosas para aprender y aportar ahora que regreso aquí a mi equipo, estoy feliz por estar aquí ya con ellas y contenta”.

A ello agregó, “creo que he crecido mucho como persona y futbolista, mi mentalidad ha cambiado demasiado, obviamente el futbol sigue creciendo, cada vez hay más talentos, al final siento que he hecho un gran cambio del primer mundial hasta ahora y contenta por eso”.

A nivel de selecciones menores, Alice Soto ha sido mundialista (Sub 20 de Costa Rica -fase de grupos-, Sub 17 de la India -octavos de final- y Sub 20 de Colombia -octavos de final-).

Con el Club Pachuca marcha en calidad de líder e invicta

Por otro lado manifestó, “en el Club Pachuca estoy muy feliz, el Club me ha brindado muchas herramientas para seguir creciendo y ser la futbolista que soy ahora, creo que al final también hay jugadoras que vienen atrás de pequeñas edades, que ya están aquí creciendo en el club, sé que el club también les va a brindar las mismas herramientas que me brindaron a mí en algún momento para que sean las futbolistas que son, sé que ellas también aspiran a jugar en primer equipo y que si ellas quieren lo van a poder realmente lograr”.

Con respecto al torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil que se encuentra teniendo el Club Pachuca, manifiesta, “seguimos trabajando y dejando todo en la cancha para que los resultados sean mejores tanto para nosotras, club y afición (sic)”.

Actualmente, las diosas del viento tras trece jornadas disputadas marchan como líderes e invictas del Torneo Apertura 2024, además de encontrarse clasificadas a la liguilla. Un certamen mexicano con Alice Soto siendo la jugadora con más minutos aportados para que el equipo de las tuzas haya cumplido con la regla de menores, además de tener un gol en el rubro individual.