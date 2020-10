Alfredo Jaramillo Jr, Talento Salmantino en Arbitraje Profesional

Salamanca, Gto.- A lo largo de seis años, el joven salmantino José Alfredo Jaramillo Jr Gutiérrez ha ido creciendo como Árbitro Profesional con finales y partidos de liguilla en diversas divisiones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), además de recibir oportunidad de participar en Torneo de CONCACAF Sub 13 y partido amistoso internacional entre Celaya de la Liga de Expansión y el Salamanca FC UDS de la Segunda División “B” de España.

Al respecto comenta, “el partido más importante en mi carrera hasta el momento es un amistoso de la Liga de Ascenso al cual fui asignado el año pasado donde el equipo Celaya en su casa enfrentó a un equipo de España, Salamanca UDS; sin duda fue un partido que ha marcado un antes y un después en mi carrera, a partir de ahí ha crecido la esperanza, los sueños y las ganas, te motiva a dar más y no confiar, te da un plus y hace pensar que en dos o tres años pueda tener la oportunidad de arbitrar un partido en la Liga de Expansión”.

A ello agrega, “para ese partido fui designado directamente de la FMF, gracias a Dios me tomaron en cuenta, hay muchos asistentes con ganas de estar en esos partidos, se dio la oportunidad y se aprovechó al cien, creo entregué buenas cuentas”.

LA FRASE

“Desde que descubrí la pasión y el gusto por el arbitraje, comencé a amar el fútbol de otro manera”, José Alfredo Jaramillo Jr.

Con respecto a su sexto año como Árbitro Profesional señala, “la verdad muy complicado, por la pandemia, nos tienen con unas reglas muy específicas y claras, no podemos participar fuera de lo profesional para evitar exponernos a contagiarnos, de hecho cada 15 días tenemos prueba Covid – 19, estamos en una línea muy delgada, debemos cuidarnos para no quedar fuera en automático”.

Así también externa, “desde que empezó la pandemia no hemos dejado de entrenar a nivel profesional todos los días, de lunes a viernes por medio de zoom, a parte nos envían trabajo técnico y físico para ser realizado en una zona donde estemos solos, no podemos descuidarnos ni física, ni mentalmente (zic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local [VIDEO] Cancelan Festival de Día de Muertos en la capital

Policiaca Encuentran 59 cuerpos en fosas clandestinas, podría haber mucho más

José Alfredo Jaramillo Jr. empezó a ser árbitro profesional a los 17 años de edad y en su palmarés deportivo sobresale una final de vuelta de Tercera División, a partir de la cual comenzó a ser designado solo en Segunda, “en mi primer torneo no logré llegar a liguilla por cuestiones de proceso, sin embargo, el año pasado tuve mi primer liguilla al participar hasta las semifinales de vuelta como asistente uno de la Serie B”

A manera de anécdota recuerda, “en la final de vuelta de Tercera División de la temporada 2017 – 2018 me tocó ser asistente en el partido entre Acatlán y Marina, ascendiendo el segundo en mención; mientras que en mi primera liguilla de Segunda me toca precisamente el equipo ascendido contra Saltillo (zic)”.

#Alfredo Jaramillo Jr, Talento Salmantino en Arbitraje Profesional Publicada por El Sol de Salamanca en Miércoles, 28 de octubre de 2020

Dentro de su palmarés también cuenta con participación en Torneo Internacional Sub 13 de CONCACAF, una final Sub 15, unos cuartos de final Sub 17 y semifinal de equipos filiales en la Temporada 2016 – 2017 de Tercera División. Además de registrar diversas participaciones en Liga MX Femenil.

En ese sentido señala, “una liguilla siempre te ayuda a entender que estas contemplado para algo bien, este año se suspendieron muchas cosas por la pandemia, pero el año que viene primeramente Dios vendrán cosas muy buenas y así poder aspirar a una final de Segunda”.

Por lo anterior destaca, “han sido seis años de esfuerzo y trabajo inspirado en el ejemplo de mi papá, José Alfredo Jaramillo Torres, él dejó un camino marcado, difícil de recorrer y que no es fácil de superar, me va a costar trabajo y lo tengo que lograr, él arbitrio a Hugo Sánchez y Emilio Butragueño, salió con colegiados de la categoría de German Arredondo, es algo difícil de superar, pero con disciplina se puede lograr, se prometió y se tiene que cumplir esa parte de llegar más alto; vamos a demostrar que en Salamanca hay talento”.

Para terminar subraya, “en Segunda División ha sido un año complicado, solo tenemos 10 partidos en todo México, afortunadamente he estado contemplado en tres de seis jornadas, no creo sea mal rendimiento para los 700 árbitros en todo el país, es importante salir y aspirar a más…, ahora se viene un partido entre Saltillo y Gavilanes, será mi cuarta participación para el Torneo Guardianes 2020”.