Alfredo Jaramillo: el árbitro de Salamanca que apunta a la élite

A poco más de un año de haber debutado como árbitro asistente en la Liga de Expansión, el abanderado guanajuatense de origen salmantino, Alfredo Jaramillo Gutiérrez, ha destacado la adaptación como un factor clave para seguir siendo designado en diversas categorías del fútbol mexicano.

El árbitro comentó: “Afortunadamente les está gustando el trabajo que se está desarrollando, y hay que aprovechar las oportunidades que nos den, entregando todo en cualquier categoría en la que nos tomen en cuenta”.

Con nueve años de experiencia en el arbitraje, Jaramillo ha impartido justicia en cinco finales, la más reciente en el Torneo Clausura 2023 de la Liga Premier Serie A.

Su carrera ha avanzado desde categorías inferiores hasta llegar a la Liga de Expansión, donde debutó como árbitro asistente en el Torneo Apertura 2023 en un partido entre Alebrijes de Oaxaca y Venados de Yucatán.

Fotos: Miguel Manjarrez / El Sol de Salamanca

Jaramillo destacó que “poco a poco he ido creciendo dentro del arbitraje profesional; todos tenemos un sueño y mi sueño es llegar a Primera División y ser árbitro internacional”.

Además de su trabajo en la Liga de Expansión, Jaramillo también ha sido árbitro asistente en la Liga MX Femenil, donde ha encontrado distintos retos.

“Las dos ligas tienen su parte complicada: la Liga Femenil tiene más enfoque de cámaras, mientras que la Liga de Expansión es una liga de mucho contacto y juegos muy rápidos. Lo importante es adaptarnos a las características de cada una y siempre entregar lo mejor”.

Jaramillo resaltó la importancia de la adaptación en su profesión: “No podemos pitar de la misma manera en todas las situaciones, no me puedo dirigir a una dama como me dirijo a un caballero; es importante encontrar el punto de ajuste y aplicarlo”.

Finalmente, Jaramillo cerró con un mensaje de agradecimiento por las oportunidades recibidas: “Ha sido un gran año. En la Liga MX Femenil llegué hasta las semifinales entre Tigres y América como asistente dos, y en la Liga de Expansión ya llevo dos partidos en este torneo. Estoy feliz, gracias a la vida y a Dios todo se está acomodando, así que a seguir dándole”.