Alfredo Álvarez ayudará a investigar a su hermano Billy

Malas noticias para Guillermo Álvarez. Tras ser acusado junto a Alfredo Álvarez y Víctor Garcés de lavado de dinero y delincuencia organizada, ahora su hermano se deslindó de todas las acusaciones en su contra, solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad y presentó 14 elementos de prueba a la Fiscalía General de la República que podría poner en evidencia la culpabilidad de Billy.

El director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, que ostenta el propio Alfredo Álvarez, dio su postura en un comunicado a medios de comunicación. "Estimo importante expresar a ustedes que, al estar relacionado en investigaciones que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalia General de la República, por diversos hechos con apariencia de delitos graves realizada en mi contra y la de otras personas más, derivó que mi equipo de Abogados y yo analizáramos la posición que tengo en ese procedimiento legal y al concluir que no tuve participación en los hechos denunciados, pues no he dispuesto o administrado indebidamente el patrimonio y bienes de la empresa Cooperativa La Cruz Azul S. C. L. y sus filiales, entre ellas el equipo de fútbol Cruz Azul", expresó en el escrito.

Futbol Rechazan amparo de Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul

"Cuento con información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones que por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, actualmente se llevan cabo en contra de diversas personas que han tenido puestos claves, tanto dentro como fuera de la organización para la que laboro, por lo que solicité la aplicación de un criterio de oportunidad a mi favor y rendí mi entrevista ante la autoridad correspondiente", añadió.

El texto es contundente y refleja el sentir del vicepresidente de La Máquina.

"Los criterios de oportunidad como el que he solicitado a la Fiscalia General de la República en mi carácter de imputado, no significan el reconocimiento de mi participación en la comisión de uno o varios hechos en agravio del patrimonio de la empresa, sino sólo la posibilidad de aportar a la Autoridad información esencial y eficaz en la investigación de delitos graves y personas relacionadas en esos hechos en la Carpeta de Investigación indicada", finalizó.

Hace una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia en contra de los directivos de Cruz Azul por realizar movimientos de sus cuentas personales, sin que esto coincidiera con sus ingresos y egresos.