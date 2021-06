Alejandro Mojarro, orgullo salmantino a cargo de la rehabilitación de atletas de Elite

Luego de encontrarse doce días y 21 horas como responsable de la recuperación diaria de la ciclista italiana, Dorina Vacaroni, corredora independiente dentro de la Race Acros América (RAAM), el fisioterapeuta guanajuatense originario de Salamanca, Alejandro Mojarro Tenorio, dijo encontrarse orgulloso por la confianza depositada en él para ser parte del equipo multidisciplinario que acompañó a la atleta de alto rendimiento en uno de los eventos de resistencia más duros del planeta.

Al respecto comenta, “soy una persona que le encanta el deporte y la aspiración máxima creo de un fisioterapeuta a nivel deportivo es representar tal vez una selección nacional o aun deportista en eventos internacionales, afortunadamente ya lo ha hecho con Fabián Alcantar y otros deportistas que también han participado en el extranjero, en selecciones nacionales de Hockey, Badminton, Voleibol, Basquetbol, Dow Hill y ahora una deportista extranjera”.

A ello agregó, “es un orgullo que deportistas extranjeros confíen en nuestro trabajo, es un sueño que se hace realidad y bueno es algo bonito, que confíen en ti, en mi caso un grupo de franceses italianos y americanos, se ha dado el ancho, los últimos días se dieron conforme a lo que iba dictando la salud de la participante y condiciones físicas en las que se encontraba, se hizo una excelente sinergia gracias a la humildad de todos, ha sido una cosa única trabajar con un equipo multidisciplinario e internacional que se conformó para un solo objetivo, terminar la carrera”.

Con respecto a cómo surge la oportunidad de ser tomado en cuenta por la ciclista italiana comenta, “gracias a Dios cada vez hay más pacientes y personas que reconocen nuestro trabajo, en este caso atletas de alto rendimiento que confían en nosotros, entre ciclistas de Down Hill, Pista e incluso futbolistas van teniendo comunicación y nos recomiendan; en esta ocasión el hijo de René Laguna -Bary-, participa en motocross, es campeón nacional y panamericano, él es parte de un equipo de una marca italiana, se pidió una recomendación para esta deportista y se fueron dando las cosas, solicitaron mi currículo y fui elegido entre varios de distintos países; la ciclista se identifica mucho con los mexicanos, le agrada mucho esa fraternidad que caracteriza al mexicano, tiene un gran equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, mecánicos, nutriólogos, equipo de producción y necesitaba un apoyo en la recuperación diaria”.

En cuanto a la función realizada a lo largo de los doce días que duró la competencia compartió, “todos los días teníamos que terminar una estación, yo me encargué de preparar a la atleta en el calentamiento, revisar si tenía alguna lesión muscular, tendinosa o articular, si presentaba fatiga trabajaba con ella a base de estiramientos, movilizaciones articulares, masajes electroterapia aplicación de hielo, calor, compresas, función seca, ventosas, toma de analgésicos; terminando eso y dependiendo del clima seleccionaba la mejor ropa y aplicaba cremas y lubricantes para evitar rozaduras, yagas y hacíamos el vendaje de rodilla, espalda, un poco de yoga, relajación sobre todo para los músculos diafragmáticos e intercostales y comenzaba el recorrido; durante la carrera iba en coche junto con todo el equipo al pendiente de cualquier percance que pudiera tener. Cuando terminaba el trayecto 60 a 80 millas por etapa y de 250 a 300 millas por día, llegamos a la habitación del hotel o camper, en donde se revisaba a ella en aspectos como presión de oxígeno, hidratación e incluso vía intravenosa y su recuperación, básicamente que se encontrara en las mejores condiciones al ser carrera que sobre pasa todos los límites, más que un estado físico optimo, es un estado mental de si puedo completar esta tarea; así también me encargue de la nutrición de la ciclista con multivitamínicos y consumo de calorías necesarias, para esto último me apoye desde México con mi hermano, especialista en deportistas de alto rendimiento, trabajamos en conjunto, ya que el nutricionista que estaba encargado, no pudo terminar la labor, en esta ocasión se tuvo que retirar (zic)”.

La ciclista italiana, Dorina Vacaroni, compitió en la rama femenil 50 a 59 años modalidad de solo 3 mil millas en un máximo de 12 días 21 horas, terminando su participación de manera efectiva, aunque poco después del tiempo de corte.





La RAAM va de la costa Oeste hasta la costa Este de Estados Unidos, siendo uno de los eventos de resistencia anuales más duro y largo del planeta. Desde 1982 el recorrido siempre va en el mismo sentido, la distancia establecida son 4825 km de distancia, franqueando alturas máximas de 3300m sobre el nivel del mar.

El gusto por su profesión de fisioterapeuta surge en Alejandro Mojarro gracias a su papá “desde que tengo memoria, la gente acudía a él o el acudía a las personas a dar rehabilitación física, yo no sabía lo que hacía, todo en base de ejercicios, veía como poco a poco se recuperaban en su estado física personas en andaduras o silla de ruedas”.

Alejandro Mojarro estudió en Querétaro, en la Universidad del Valle de México, hizo su servicio social en el Hospital de Alta Especialidad de León, posteriormente becado por CONACYT para estudiar dos especialidades en Europa, en la Universidad Europea de Madrid y Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene varias sub especialidades como tratamiento para deportistas de Alto Rendimiento, Rehabilitación Cardiopulmonar y actualmente becado en doctorado con especialidad en actividad física y deporte.

El año pasado fue el fisioterapeuta más destacado del estado, distinción recibida por parte de la Asociación de fisioterapeutas del Estado de Guanajuato, además de encontrarse dentro de los ochos mejores fisioterapeutas a nivel nacional por la Asociación Nacional de Fisioterapia.

Para terminar, externó su agradecimiento a todos sus pacientes, “a todos tratamos por igual, agradezco confíen en nosotros, no vemos categorías, ni títulos, cuando confían en nosotros personas con una trayectoria profesional y depende su profesión al 100% de su rehabilitación, es un reto siempre para nosotros”.