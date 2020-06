Alejandro Borjon, con nuevo llamado a Selección Mexicana de Voleibol

Alejandro Borjón Mercado, ha recibido un nuevo llamado para formar parte de la Selección Nacional Mexicana Varonil de Voleibol una vez se restablezca actividad deportiva suspendida a consecuencia de la alerta sanitaria causada por la Pandemia del Covid – 19.

Actualmente, Alejandro Borjón, es Presidente de la Asociación de Voleibol del Estado de Guanajuato (AVEG), y ha sido fundador de la Liga Salmantina Infantil y Juvenil de Voleibol, y en su pasado reciente Auxiliar de la Selección Mexicana Varonil de Voleibol que compitió en el campeonato continental NORCECA con sede Canadá. Además en su infancia Seleccionado Nacional para asistir a los Juegos Infantiles Panamericanos en la Habana, Cuba.





Fue seleccionado infantil estatal y nacional





Al hablar sobre sus inicios en este deporte comenta, “mi gusto por el voleibol surge a la edad de diez años, estando en la primaria en Acambaro vi gente jugar, me llamó mucho la atención, empecé a practicar con los muchachos de la escuela preparatoria ubicada enfrente de mi primaria, realmente todas las tardes después de entrenar futbol me quedaba a jugar con ellos (zic)”.

De niño fue seleccionado nacional para Juegos Infantiles Panamericanos

Gracias a su talento, de 1976 a 1979 fue seleccionado estatal por Guanajuato en los nacionales de Coahuila, Aguascalientes y Jalisco, “el proceso para ser seleccionado y llegar a los nacionales era muy similar a ahora, primero etapa municipal y después el regional, ahí te escogían para el selectivo que competía directamente en los juegos nacionales que como ahora se van a jugar con en el campeonato CONADE, con una sede por cada categoría, aunque en aquel entonces se incluía más a los infantiles, el proceso no ha variado mucho, siempre por eliminatorias”.

En el año de 1979 fue seleccionado nacional para asistir a los Juegos Panamericanos en la Habana, Cuba, “mi inicio dentro de este proceso fue mera coincidencia, me encontraba en la ciudad de México, nosotros cada verano de vacaciones íbamos a ver a los abuelos, iba saliendo de la primaria, tenía 11 años, estando allá salió la convocatoria hecha por la comisión del deporte, asistí con mi hermano, había bastantes niños, eran como una mini olimpiada donde se dio la oportunidad a todos, quedamos entre los 50 niños que escogieron, el proceso siguió hasta quedar 16 niños en el último filtro, ahí en el CDOM de la ciudad de México hice mi primer año de la secundaria, eran concentraciones que así se hacían, uno se quedaba a vivir ahí y salíamos a estudiar, nos preparamos para una eliminatoria panamericana quedando en tercer lugar y pasamos, sin embargo, por falta de apoyo se canceló (zic)”.

Después, regresa a la ciudad de Acambaro y ahí sigue jugando hasta terminar la secundaria, “me queda la satisfacción de representar a mi país, realmente a esa edad todavía uno no dimensiona, lo que uno quiere es jugar nada más”.





De joven participó en diversas ligas de voleibol





A la postre vuelve a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria en una vocacional del Instituto politécnico, “jugaba varios deportes, el volibol lo seguía practicando, ahí en unos juegos Inter Politécnicos, entre facultades y vocacionales, el entrenador de la selección de volibol del politécnico me llama e invita a entrenar al casco de Santo Tomás, donde están las instalaciones para sus entrenamientos, entonces fui a probarme y me quedé, estuve en la banca como un año sin jugar, entonces se llega el momento de tomar la oportunidad, ya estaba estudiando la ingeniería y el acomodador se había lesionado, entonces recibo la oportunidad, siempre había sido acomodador; a partir de ahí jugué tres años en el Circuito Mayor de la Liga en el Deportivo las Democracias en Eduardo Molina (zic)”.

Además, se iba a cascarear donde entrenaba el ejército, y de cara a la recta final de sus estudios comienza a jugar con el Ejercito Mexicano en la Liga Nacional, “después de jugar en la Liga Nacional tuve que regresar a Acambaro porque mi papá fallece, me ofrecieron un trabajo y dejo ahí de jugar volibol porque regreso a trabajar para ayudar a mi mamá y familia”.

Luego de esa pausa y empezar a trabajar en CFE en la ciudad de Celaya, comienza a jugar entre semana y fines de semana, “me iba a Acambaro a jugar, después jugué en la Liga de Salamanca, así como en diferentes ligas del estado participaba como jugador y entrenador”.

A ello agregó, “como entrenador comencé en el año de 1989, teníamos unos equipos en Acambaro, varias veces acudimos a pre nacionales e iba como auxiliar de entrenador, acompañaba siempre al Prof. Roberto Marmolejo, en ese tiempo nuestra zona era difícil con Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato; aun así en 1989 ganamos el pre nacional y representamos a Guanajuato en el nacional con sede Querétaro, quedando en segundo lugar nacional; después me envían con el entrenador a un curso al CDOM donde estuvo Mercedes -la monita- Pérez quien a su vez también fue quien nos tenía entrenando ahí de pequeños junto con Martin Castillo”.





Funda Escuela y Liga de Voleibol en Salamanca





Debido a responsabilidades familiares y el trabajo abandona el volibol, años después en Salamanca retoma este deporte, “tomé los cursos CICET 1, 2, 3 para comenzar a formar una escuelita de volibol de puros niños, al principio se llamó escuela Abejas y Abejorros, posteriormente y hasta la fecha lleva el nombre de Halcones Salamanca”.

En el año 2014, con profesores como Mario Mata (q. p. d.), Miguel Serna y la maestra Ángeles Pérez funda la Liga Salmantina de Voleibol Infantil y Juvenil, “hablé sobre la idea de formar una liga y lo principal una liga como Asociación Civil, en ese tiempo se hizo por parte de gobierno del estado y del deporte, nos ayudaron y formamos la liga que a la fecha sigue, ahí estuve cuatro años como presidente, además como entrenador o auxiliar acudí como a siete olimpiadas infantiles y juveniles, siendo un cuarto lugar la mejor posición obtenida, no se nos hizo en el 2015 con una categoría femenil y también hace tres años con una categoría varonil que logró un sexto lugar (zic)”.

Con respecto a su formación académica deportiva se puede mencionar nivel 1 y 2 de la Federación Mexicana de Volibol, cursos y seminarios de ataque y recepción, preparación física y libero. Así como cursos internacionales de formación en Voleibol.





Es reelecto como presidente de la AVEG





En el año 2017 como interino tomó la Presidencia de la Asociación de Voleibol del Estado de Guanajuato (AVEG), “tengo dos años al frente y los principales retos como asociación han sido enderezar este barco que se nos estaba hundiendo, agradezco a la gente que me ha estado apoyando, si esto no se hace en conjunto no se hace, se ha tenido un campeonato nacional infantil y juvenil en Irapuato, un mundial sub 20 femenil en león, un master, el mejor master a nivel nacional en la historia por la organización y el lugar éxito, se ha tenido demasiada capacitación, el reto es que esto siga igual, veamos hacia delante y darle más proyección al estado, estamos como número uno como asociación, arriba de asociaciones grandes como Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, son asociaciones que pesan; además se han obtenido logros nacionales como un campeonato nacional de segunda fuerza, un campeonato nacional infantil, varios segundos y terceros lugares, con participación en la mayoría de los eventos, se han enviado a probarse a dos personas a la selección, contamos con más de 90 entrenadores capacitados en nivel uno y dos, y como 50 que tienen seminarios para poder ser entrenadores a nivel nacional y un entrenador internacional de playa del nivel uno, seis internacionales del nivel uno y dos, hay va caminando, para este año había demasiados proyectos, desgraciadamente paso esto y se cancela el infantil en león, aunque se pospuso para el próximo año al igual que otros proyectos (zic)”.

A principios de este año, Alejandro Borjón fue reelegido como presidente de la AVEG, cargo por cuatro años que terminará en 2024.





Recibe nuevo llamado para Selección Nacional





Para el mes de septiembre del año pasado participó como auxiliar en la Selección Mexicana Varonil, “la vivencia con selección mexicana fue en el campeonato NORCECA con sede Winnipeg, Manitoba Canadá, cuando se llega a ese nivel es algo sensacional, en Guanajuato tenemos jugadores de Selección como José Luis Quiñones y Migdalel Ruiz, realmente es una experiencia muy buena, esperemos seguir ahí, por ahí tenemos un llamado para ahora que se restablezca esto, me estoy yendo por el lado de la estadística, estoy estudiando un poco más, ya estuve el año pasado, iba como representante de México, delegado y auxiliar estadístico, es otra situación, otro ambiente, de niño no lo viví como ahora, ahora de grande es otro nivel muy diferente, estar ahí en vivo es muy emocionante, es una experiencia muy diferente, ojalá más gente de Guanajuato lo pudiera hacer”.