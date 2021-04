Alan “Pichungas” Ruiz se siente fuerte, confía en dar buena pelea

De cara a su debut en Budo Sento Championship, una de las empresas mexicanas de Artes Marciales Mixtas (AMM) más importantes en México, el peleador salmantino Alan Francisco Ruiz Maldonado “El Pichungas” se siente fuerte, confía en dar una buena pelea que le permita seguir siendo tomado en cuenta dentro de estas carteleras.

Alan “Pichungas” Ruiz, como peleador profesional tiene nueve combates ganados, cuatro de ellos por nocaut, a cambio de tres derrotas e incluso ha sido campeón en las 175 libras en Anubis MMA.

Quiere reanudar actividad deportiva profesional con una victoria.

Con respecto su preparación para debutar en Budo Sento Championship comenta, “me encuentro cerrando con todo, no he dejado de entrenar, y aunque no ha sido como antes por el tema de la pandemia, he logrado ganarme esta nueva oportunidad que no pienso desaprovechar”.

En relación a cómo consigue firmar para esta nueva liga mexicana de MMA comenta, “ha sido picando piedra, tocando puertas, uno quiere seguir avanzando, con la pandemia todo se detuvo, no hubo torneos ni peleas, afortunadamente no deje de entrenar y entrando el año me hablan para invitarme a participar dentro, acepté y ahora aquí estoy, cerrando preparación con todo para mi primera pelea dentro de esta liga”.

El combate ante Isaac Ruelas se encuentra pactado en la división 65.8 kilos peso pluma o 145 libras, se va a realizar este sábado 10 Abril en la Ciudad de México.

Al respecto comenta, “es un adversario muy duro y experimentado en Muay Thai, él ha peleado en ligas grandes fuera del país, como a todos, nos gustan los retos exigentes, se va a dar una buena pelea (sic)”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, el “Pichungas” Ruiz ha enfrentado a duros rivales, jamás ha sido “hueso fácil de roer” e incluso en varias ocasiones ha venido de atrás, quedándose con la victoria.

La Jauria, Broncos Salamanca, Teniente García, Alfa Alfonso Aguirre y Renato Tavares, han sido parte fundamental de los logros que hasta el momento ha obtenido.

La especialidad del “Pichungas” Ruiz es el Jiu Jitsu, un arte marcial que a su parecer es parte fundamental de la MMA, aunque también es un apasionado del Strike.

La última pelea que tuvo el atleta salmantino fue antes de ser decretada la pandemia por el Covid-19, fue en diciembre del 2019 con sede Puerto Vallarta, ganó por nocaut

Para este combate, se ha preparado a conciencia, quiere seguir peleando contra los mejores, 145 libras de la liga y el país, promete no defraudar.