Alan Castellanos con la meta de jugar en 1era División

El jovencito salmantino Alan Gilberto Castellanos Cruz ha recibido la oportunidad de sumarse al equipo Atlético Leones que competirá dentro de la temporada 2020 – 2021 de la Tercera División Profesional (TDP).

A lo largo de dos temporadas, Alan Castellanos formó parte del equipo profesional de su ciudad, el conjunto del Salamanca FC, sin embargo, ahora que el club “guinda” ha dejado de participar le surge oportunidad de formar parte del Club Atlético Leones.

Al respecto comenta, “la oportunidad surge hace un año, me buscaron para participar en un torneo amistoso con su equipo en Aguascalientes y de ahí estuvieron en contacto, ahora que el Salamanca dejó de participar me dan la oportunidad de ir a jugar allá (zic)”.

Alan Castellanos se desempeña como defensa central y lateral por ambos lados y se caracteriza por ser competitivo, con garra y buena visión de campo, además de tener técnica y juego aéreo.

Como jugador profesional debutó en el equipo Salamanca FC y sobre lo cual recuerda,

“fue una sensación muy buena, una mezcla de nervios y adrenalina, entras al campo a poner en práctica lo de la semana y esperas hacerlo bien, en mi caso fue así, debute con fecha de visita contra Uruapan, un equipo duro y con buena racha en ese momento y aunque el resultado fue a favor de ellos me sentí a gusto con mi debut, aunque pudo ser mejor con el marcador a nuestro favor”.

En este sentido destaca, “haber pertenecido aún club como el Salamanca FC, es sentir la playera todo el tiempo, entrenar al máximo para dar resultados ya que no solo es por ti, hay una afición que apoya hasta el último aliento en todos los partidos y ellos merecen un espectáculo, hay que darlo todo en el campo, siempre fue grato todo el tiempo que pasé en el Salamanca con mis compañeros y mi entrenador, siempre hubo una excelente relación aprendiendo de los más grandes y con más experiencia, siempre atento a las indicaciones del Prof. Teodoro Orozco”.

Con respecto a cómo vivió el pronunciamiento de la no participación del equipo Salamanca FC en la temporada que se avecina señala, “nos afectó mucho, nos estábamos preparando para regresar a las canchas pues habíamos hecho un buen torneo que nos dio para estar en la liguilla; que hayan tomado esta decisión nos cayó como balde de agua fría para todos, estábamos en un buen nivel, comprometidos y enfocados”.

Desde a edad muy temprana, Alan Castellanos, comenzó a practicar el futbol, recuerda que comenzó a darle patadas a la pelota, gracias a muchos primos suyos a quienes gusta el futbol, le enseñaron desde los cinco años, y así tomó gusto por el futbol.

Sus primeras prácticas o sesiones de entrenamiento las tuvo con el equipo Rodolfo Prieto, “ahí empecé a envolverme más, me fascinó y al mismo tiempo tuve la oportunidad de formar parte del selectivo para jugar un torneo nacional en San Juan de Los Lagos, toda esas experiencias me ayudaron y me hicieron tomar más cariño por este deporte”.

Años posteriores jugó en otros equipos, “siempre en todos los equipos aprendiendo de mis entrenadores y compañeros, también estuve en Chivas Salamanca, sin embargo, el equipo que más me ayudó a crecer como persona y jugador fue el RIAMA, en él tomé mucho más idea del futbol y dejé de verlo como un hobby, siempre aconsejándome el Prof. Jorge Ismael Lugo, pude ser campeón de goleo en mi categoría y ser campeón de la liga ese mismo año, lo cual me impulso a buscar retos más grandes”.

Así también comenta, “la oportunidad de jugar en el equipo de mi ciudad surgió creo en las mejores circunstancias posibles, venía de jugar y cerrar un buen torneo amateur cuando me entero de las visorias, me hacía mucha ilusión poder jugar a nivel profesional, buscar retos más grandes y decidí probar suerte, estuve dos temporadas con los guindas”.

Actualmente se prepara para incorporarse al Atlético Leones, “aún no tenemos fecha definitiva para el arranque de la temporada y poder iniciar los entrenamientos, en lo personal me estoy preparando para cuando me integre a mi nuevo equipo”.

Para terminar subraya, “la meta es poder continuar el sueño de jugar en primera división profesional, siempre enfocado paso a paso, trabajando duro para lograr esos objetivos; con mi nuevo equipo hacer un buen torneo para así tener proyección para más cosas, siempre con el apoyo de mi familia y todos los que me rodean”