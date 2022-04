Aficionados y familias disfrutan del Rally de las Naciones

León, Guanajuato.- El Rally de las Naciones se vive como una auténtica fiesta, una celebración en torno a las polvaredas, la velocidad y el talento de pilotos nacionales y extranjeros. Una vez más, aficionados locales y foráneos animaron los tramos, entre ellos Los Tepetates y Guanajuatito.

En la programación matutina del segundo día de competencias, Los Tepetates 1 fue el tercer escenario a superar, previamente las tripulaciones lucharon en Guanajuatito 1 y Otates 1.

Siguiendo a su piloto favorito o por el simple hecho de ser parte de este evento, decenas de aficionados acudieron a este tramo, las carpas se levantaron para cubrirse del sol, mientras otros sacaron sus sombrillas o amplios sombres.

La mayoría de los espectadores se apostó en una superficie elevada por lo que disfrutaron una vista panorámica de la prueba. Mads Ostberg abrió el desfile de pilotos, la gente respondió cada pasada con aplausos y porras.

Pese a que la pasión por el rallismo crece con cada evento, aunque algunos se quedaron con las ganas de ver a las estrellas del Campeonato Mundial de Rallies que suma dos años de ausencia en León.

“Es una emoción muy grande, esos carros me producen una gran emoción, me da un gusto enorme que León reciba este tipo de eventos. Para este rally (de las Naciones) no tengo ningún favorito, mi ídolo es Sebastien Ogier”, comentó Manuel Gómez, aficionado leones.

GUANAJUATITO FAMILIAR

Para la actividad vespertina, tocó una tercera pasada por el tramo de Guanajuatito, cuyo recorrido atravesó el corazón de la comunidad de Cerro Alto, este lugar tuvo una asistencia más discreta de asistentes, la mayoría eran familias y vecinos de esa zona.

Uno de los puntos más atractivos fue un río que debieron cruzar cada una de las tripulaciones lo que hacía que se levantaran cortinas de agua que ‘bañaron’ a uno que otro descuidado.

Como si estuvieran ubicados en un palco de honor, integrantes de la familia Jasso Falcón se acomodaron en un puente metálico, grandes y pequeños aplaudieron a cada carro que pasó a toda velocidad, también hubo risas cada vez que transitaba un piloto y mojaba a los camarógrafos instalados a un costado.

“Yo soy de aquí (Cerrro Alto), la verdad que es muy bonito que un evento tan importante como el rally pase por mi comunidad, pasa por un lado de donde vivimos, es una emoción para todos, sobre todo para los niños”, comentó Martín Jasso.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

Otras familias presentes fueron los Cordero Rodríguez, Cordero Morales y Abundez Belman de esta última Erick Abundez señaló “Es muy padre, venimos a convivir en familia y eso te integra, disfrutamos porque a todos nos gustan los autos”, este aficionado estuvo acompañado por su esposa Eva Belman y su pequeña Ruth Abundez.