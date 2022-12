Adriano Nunez, el brasileiro que jugó en Europa y ahora compite en Soles

Luego de haber marcado gol en su partido de debut con el equipo Constructora MLC/JCHA dentro de la edición 41 del Torneo de Los Soles, el brasileiro Adriano Nunez, jugador ex profesional del Atlético Lisboa de Portugal y de la Coruña de España, se presentó en el Estadio Molinito en partido relativo a la jornada cinco de la zona Guanajuato – Querétaro donde el equipo salmantino empató aún gol ante San Lorenzo Tequisquiapan.

Adriano Nunez Martins disputó su segundo partido en Torneo de Los Soles, “contento por la confianza de la gente que nos trae de lejos para poder venir y aportar el granito de arena, vengo de Veracruz donde actualmente radico con mi familia, viajo doce horas y aunque es un poco cansado vengo con todas las ganas de aportar mi granito de arena, el objetivo es dar primeramente un pasito en fase de grupos y después poder jugar liguilla, es el bueno”.

El jugador brasileiro fue presentado ante afición del equipo Constructora MLC/JCHA en partido de la jornada cinco de Los Soles

En relación al empate aún gol registrado ante un rival directo en la pelea por el liderato del grupo comentó, “creo que fuimos superiores unos quince o 20 minutos del partido, hoy nos toca sufrir el empate, es parte del futbol, si Dios quiere el próximo lunes el equipo estará mejor acomodado, equivocarnos lo menos posible y salir con la victoria (sic)”.

El oriundo de Sao Paulo Brasil desde pequeño aprendió a jugar futbol en la calle, muchos años jugó futbol de sala en el equipo Corintias de Brasil, posteriormente surge la oportunidad de jugar futbol profesional en Europa como parte del Club Atlético de Lisboa de Portugal y en la Coruña de España.

Posteriormente llegó a México donde formó parte del Club Zacatepec y Altamira de la Liga de Ascenso para después incursionar en la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional como refuerzo extranjero del equipo Felinos Regios del Gokay, además de tener actividad en la Liga de Futbol Rápido de Estados Unidos.

En la jornada cuatro debutó el futbolista brasileiro con el equipo Constructora MLC/JCHA

Con respecto a su primer torneo dentro de Los Soles comenta, “gracias a unos amigos y confianza de la directiva del equipo Constructora MLC/JCHA me encuentro feliz de poder estar jugando el Torne de Los Soles, desde el torne anterior me invitaron, sin embargo, por lo lejano no pude venir, es un torneo con mucha historia y muy buenos partidos, me da mucho gusto esta vez poder venir y ser parte del mismo”.

Para terminar comentó, “agradecido con la afición que viene a presenciar y apoyar al equipo en los partidos a pesar de ser lunes, es complicado; Dios quiera paso a paso lleguemos a la liguilla y quedemos campeones”.