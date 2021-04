Adriana Orenday, ejemplo de tenacidad dentro y fuera del Fitnees

Con un primer lugar en Fitnees Master Única y un tercer lugar en Fitnees Bikini Abierta regresó del Mr. Guanajuato Juvenil y Veteranos 2021, la deportista salmantina, Luz Adriana Orenday Hernández.

Adriana Orenday desde hace cuatro años practica el fisicoconstructivismo y desde hace dos años compite de manera oficial dentro de los eventos de la Asociación Guanajuatense de Fisicoconstructivismo y Fitnees.

Desde hace dos años ha comenzado a cosechar primeros lugares.

A lo largo de dos años de competencia, Adriana Orenday, ha acumulado en su palmarés deportivo un tercer lugar en la categoría Principiantes más de 1.60 en el Clásico Mr. y Miss Guanajuato Principiantes y Novatos 2019. Un primer lugar en la categoría Bikini Abierta en el Mr. Coliseo 2020 con sede Silao. Un sexto lugar en la categoría Bikini Novata hasta 1.60 en el Sexto Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos. Y recientemente un primer lugar Fitnees Master Única y tercer lugar Fitnees Bikini Abierta Única en Clásico Mr. Guanajuato Juvenil y Veteranos 2021.

Cada vez que compite con la satisfacción de prepararse lo mejor posible.

Además, Adriana Orenday, es Licenciada en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Guadalajara, y cuenta con una maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Guanajuato.

Por lo anterior comenta, “no ha sido nada fácil, pero mi amor por este deporte supera todo obstáculo. Soy madre soltera y mi trabajo me demanda mucho tiempo, así que debo levantarme muy temprano todos los días, me exige mucha organización y sacrificios. Así que cada vez que subo al podio, con el lugar que sea no miro el camino que recorrí o los obstáculos que tuve que enfrentar, me miro en ese momento y doy gracias a Dios y aunque no gane un primer lugar, siento que todo valió la pena, siento mucha felicidad. Como madre de dos hijos espero ser un ejemplo, que vale la pena luchar por sus sueños y que no siempre será fácil, mi intensión en inspirarlos. Como hija que mis padres no solo vean una profesionista metida en una oficina todo el día, sino una mujer con otros talentos y pasiones”.

Así también subraya, “dedico cada uno de mis trofeos a Zara y Luis, mis hijos, pero cada lágrima y sudor a mis padres, porque me enseñaron a no rendirme”.

Con respecto a sus inicios dentro de este deporte recuerda, “gracias a que siempre he promovido la práctica del deporte en mis redes sociales, me invitaron a un certamen de Belleza Fitnees México en el 2016 en la ciudad de Tijuana, por lo anterior busque un entrenador para ir en mejor forma al certamen y conocí las pesas, me gustaron tanto que cuando regresé de Tijuana seguí; mi principal motivación fue ver los resultados, no solo físicos, también me hizo sentir fuerte, con energía y muy entusiasmada (zic)”.

En cuanto a medidas implementadas para mantener su preparación durante poco más de un año de pandemia comenta, “estuve entrenando en casa por unos meses, cuidé mucho mi alimentación, sabía que no podía relajarla poniéndome como pretexto la cuarentena, hasta abrí un grupo de Facebook para motivar a otras mujeres, pero en cuanto, se abrieron los gimnasios no perdí el tiempo, le echamos todos los kilos, día y noche”.

Para terminar externó, “estoy muy agradecida con Biblos GYM por todo el apoyo, así también a su entrenador Isaac Reyes y entrenadora Sthepanie Reyes por el gran equipo que somos y que sigamos así porque vienen compromisos más fuertes”.

El calendario deportivo de la talentosa deportista salmantina continúa con un campeonato en Querétaro a realizarse el día 2 de Mayo y el 15 de Mayo en Mr. Salamanca. Posteriormente descansará un poco para ir como nunca y con todo el próximo año al Lion Heart, evento deportivo con sede León, Guanajuato.