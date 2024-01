Adriana Orenday, con el sueño de lograr el top uno en Natural Olympia

Una vez terminadas festividades con motivo de Navidad y Año Nuevo, Luz Adriana Orenday Hernández, referente del Fisicoculturismo y Fitnees Natural en Salamanca, ha iniciado su preparación de cara al PRO/AM Internacional Latin American Championships 2024 que se realizará en la Ciudad de México.

La Top tres en categoría Diva Bikini Angels y top cinco en Diva Bikini Master del mundial de Fisicoculturismo y Fitnees Natural Olympia de Las Vegas, Nevada 2023, no ha dejado de entrenar con la idea de mantener un físico fuerte y saludable, “durante las festividades decembrinas me relajé un poco, estuve más tiempo en casa con mis hijos, tuvimos un merecido descanso, llevé una dieta flexible e incluso entrené un poco para mantener un físico fuerte y saludable, así también me preparé mentalmente para este nuevo proceso de alto rendimiento”.

A ello agregó, “Tenemos el tiempo justo para llegar con mejor calidad muscular y que se logre un cambio significativo de una competencia a otra, buscaremos la clasificación al Natural Olympia 2024, sin embargo no es prioridad, ya que debutaré en nueva categoría, siguiendo la retroalimentación que me dieron los jueces, en especial nuestra juez internacional Belen Chavarin Márquez, Directora de jueceo internacional para INBA y Directora de Selecciones Nacionales, así como de mi coach Daniel Parra Jeck”.

En relación a participación registrada en mundial de Fisicoculturismo y Fitnees Natural Olympia de Las Vegas, Nevada 2023 comentó, “Muy feliz porque el desafío fue grande, rompí barreras mentales que no había experimentado, fue mi primera competencia en el extranjero y la experiencia fue magnífica, pero a la vez con muchos sobresaltos por la falta de experiencia, pero aprendí y con ese aprendizaje pienso tener una gran evolución”.

Enfatizo, “Además de competir tengo dos proyectos en mente, es el de impartir por primera vez en Salamanca un taller de Streching y Poses a través de la Danza, actividad que me aporto gran crecimiento en el escenario, con la guía y docencia de la maestra Marisol Rico de Danzarte, también salmantina; y un poco más a largo plazo, traer al estado de Guanajuato la primera competencia de Fisicoculturismo Natural, con el apoyo de INBA México y Fitnessmanía, espero lograr reunir a muchos atletas y dar impulso a este deporte sin el uso de sustancias o dopaje”.

Así también destacó, “Mi sueño es lograr el top uno en el Natural Olympia en la división profesional, pero para lograrlo debo seguir preparándome y tener más experiencia en competencias internacionales, además del Latin American Championships me gustaría participar en Estados Unidos en competencia de INBA/PNBA más adelante”.

Para terminar señaló, “Mi actual preparación, es una preparación más consciente, muy detallada, la diferencia a otras preparaciones es mi experiencia y el conocimiento exacto de mi cuerpo, como responde a ciertos estímulos o cambios de alimentación. Cada vez me siento mejor preparada y subiendo de nivel tanto físico como mental”.