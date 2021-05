Adrián San Vicente, vibró con la “Furia” Guinda del Salamanca

El jugador ex profesional de origen salmantino, Adrián San Vicente Baca, formó parte del Club de Futbol El Salmantino de Tercera División, escuadra que en el año de 1987 fue conocida bajo el mote de la “Furia” Guinda de Salamanca al terminar invicto toda la primera vuelta, ser el equipo de la zona más goleador y menos goleado.

A lo largo de la primera vuelta el equipo Salmantino fue el menos goleado.

Adrián san Vicente, nació en Salamanca Guanajuato el 5 marzo de 1967, desde niño tuvo la inquietud por jugar el fútbol, deporte que a la fecha sigue gustando, “empecé jugando en las calles, ahí agarré el gusto, luego en la primaria, secundaria y en el campo Tenixtepec de la Liga Petrolera de Futbol Infantil, con el equipo Merengues del Sr. Mata; de ahí me fui a la categoría intermedia seis de la Liga Salmantina”.

Por mucho tiempo se alejó del futbol tras sufrir accidente con cable de alta tensión.

A ello agrega, “ahí empezó lo bueno con jugadores de todas las edades, mi físico siempre fue delgado, así que aprendía a aguantar y recibir golpes, no fui una jugador muy técnico pero, si muy rápido, mi posición siempre fue de defensa lateral izquierdo o derecho, mi virtud anticiparme siempre a mi rival; me caractericé por ser un jugador limpio, pero fuerte, nunca mal intencionado”.

Como jugador amateur compitió con lo mejor del estado y estuvo en tres equipos importantes de aquel entonces de la Liga Salmantina de Futbol: Albino García, Guadalajara y Zaragoza.

En 1987 formó parte del equipo El Salmantino de Tercera División Profesional

Al respecto recuerda, “siempre rodeado de grandes amigos, todos de muy buen nivel, en Guadalajara con Honorio Villalobos, Marco Cerrillo, “Nona” Capetillo, Miguel Capetillo “el chanfle”, Pablo Villalobos, por mencionar algunos”.

Posteriormente, recibe la oportunidad de ir a jugar a la Tercera División, “llegue con mucha ilusión, después de una temporada recibí la confianza para competir y ganarme un puesto en el cuadro titular, se armó un equipo muy bueno, el técnico era Lole Rodríguez (+) y preparador físico Manuel de Jesús puente Ortega, los dos unas grandes personas que me dieron mucha confianza y aprendí mucho de ellos gracias a sus consejos”.

Gracias a gran primera vuelta recibieron el mote de la Furia Guinda de Salamanca.

Enfatiza, “ya estando en El Salmantino me preparé bien físicamente para siempre estar en el cuadro titular, tuvimos un excelente inicio de temporada, siendo invictos toda la primera vuelta y al comienzo de la segunda vuelta éramos el mejor equipo de la zona e incluso fuimos y le pegamos al primer lugar de la otro zona; estaba rodeado de excelentes jugadores como Enrique –ñoño- Rodríguez en la portería, Xavier Ornelas, Jaime Ponce, los hermanos Rivas -wito y huevito-, Arévalo en paz descanse, Luisito García y Lito Jiménez como defensas; en la media cancha Adrián Batalla que venía de ser seleccionado nacional juvenil y mi compadre el Zurdo Cano, Manuel Gonzales, Paco Gutiérrez y Martín Crespo; y adelante Jorge Casillas, Cecilio Granados, Gaby Domínguez, Oscar Domínguez por mencionar algunos”.

En ese sentido comenta, “jamás comprendí porque no terminamos la temporada así, perdimos el piso y en su momento nos bautizaron como la Furia Guinda de Salamanca; jugábamos bonito al fútbol y bueno no se dieron los resultados que esperábamos; en esa temporada metí dos goles, uno contra Guanajuato y otro ante Ayense. Hubo cambios y cesaron a Lole Rodríguez, me pareció injusto y ya no quise seguir”.

Después de jugar profesional siguió practicando el fútbol amateur.

Por lo anterior se fue a jugar al categoría especial “A” con el Zaragoza, “ahí tuvimos grandes temporadas, aunque no logramos ser campeones; jugamos el torneo de los millones y nos quedamos a un paso de la final, en esa ocasión tuvimos una mala tarde en el estadio Molinito, perdimos uno por cero con el equipo Zapatillas Linda de Pupe, ahí jugaba Alberto Coyote, un descuido y nos costó el campeonato, teníamos un equipo de mucha calidad con Lázaro Santillán, Cerrillo, Cano, Adrián Batalla, Durán, Pánfilo, Méndez, entre otros, fallamos mucho y esto nos cobró factura”.

Así también jugó en el equipo Albino García, queda campeón, sin embargo, no pudo continuar al sufrir un accidente que le hizo pasar un momento amargo en su vida que incluso le tuvo entre la vida y la muerte, “me electrocute con un cable de alta tensión, viví los peores y más dolorosos momentos de mi vida que un ser humano puede soportar, quemaduras de segundo y tercer grado que me marcaron para toda la vida, viví mí propio infierno en vida, pensé que no viviría para contarlo, fue algo muy difícil, duré mucho tiempo para integrarme a la sociedad, mi autoestima estaba muy mal, fue un golpe muy duro; gracias a Dios que puso todos los medios para que yo mejorara, eso no hubiera sido posible sin el amor de mi madre y esposa, el apoyo incondicional de mi familia y amigos que en todo momento estuvieron conmigo y con sus oraciones, gracias a todos”.

A ello agrega, “cuando salí del hospital empecé a rehabilitarme y tomar mi ritmo de vida, me preparé, yo quería jugar y se presentó la oportunidad de jugar la final de fútbol contra el Tampico del Dr. Cano, sin embargo, Manuel Puente me vio todavía muy frágil y no me alineó, se ganó dos a cero, sin embargo, fue tanta mi tristeza que ya no me paré después a jugar con ningún equipo hasta después de muchos años; jugué fútbol rápido y hace seis me incorporé con los veteranos en los campos nuevos y ahora integrado a la gran familia Guinda como parte de la mesa directiva”.

Para terminar señala, “jugar con mi hijo en fútbol rápido, volver a reunirme y compartir cancha dentro y fuera con grandes jugadores y seres humanos, es una experiencia que doy gracias a Dios por permitirme disfrutar como cuando tenía 18 años, edad en la cual jugué profesional”.