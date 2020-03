Acuden salmantinos a clasificatorio de Squash

Del 5 al 8 de Marzo un total de 15 atletas salmantinos de la disciplina de squahs se encuentra participando dentro del clasificatorio a Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 2020.

El clasificatorio se desarrolla en la ciudad de León y cuenta con la participación de 233 competidores de 15 estados de la república mexicana, además de la Universidad Autónoma de México (UNAM.

Los estados participantes son San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, Ciudad de México, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Estado de México, UNAM y el anfitrión Guanajuato. Las categorías en las cuales se definen las plazas son: Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

La delegación guanajuatense de squash cuenta entre sus filas en la categoría Sub 19 con Mauricio Yahir Barrón Juárez, Diego Valdivia Valenzuela, Jesús Iván Zaragoza Sotelo, Samantha Aguilar Juárez, Michelle Alondra Berrones Flores y Karol Judith Hernández Rodríguez. En la categoría Sub 17 participa Daniela Camacho Hernández, Edhit Celedón Yépez y Arleth Estefanía Botello Escamilla. En la categoría Sub 15 participa Juan Francisco Casados Aguiano, Diego André Rangel Fortuna, Juan Pablo Valenzuela Tovar, Ainara Gutiérrez Pérez, Ana Karen Alfaro Martínez y Axel Gabriel Alfaro Martínez. Entrenador Ricardo Guzmán Almaraz, Luis Alberto Quintal Romo y Mireya Ofelia Quintal Valenzuela.