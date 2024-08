Abren pista de Peña Sola para prácticas de corredores, domingo clasificación y final

Cerca de 200 corredores de Descenso de Montaña y un total de mil personas son las que el municipio y comité organizador esperan arribe este domingo a la Ecoturística de Peña Sola Salamanca, con motivo de la cuarta fecha del campeonato nacional de Down Hill (DH).

La cuarta fecha del serial nacional se encuentra avalada por la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) y la Comisión de MTB DH, instancias que auguran una gran carrera en medio de un maravilloso entorno natural.

De acuerdo a cronograma de actividades, este sábado, competidores tendrán la oportunidad de familiarizarse con los dos kilómetros de descenso de montaña que conforman la pista del Cerro de Peña Sola.

El horario establecido el reconocimiento de la pista, entrenamiento y práctica será de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

La pista inicia en la zona de estacionamiento de la zona ecoturística de Peña Sola y termina en la telesecundaria de la comunidad de Barrón.

Para el día domingo, la adrenalina, pericia y concentración de los corredores se adueñarán de la pista con la clasificación e inmediatamente después final en cada una de las diez categorías convocadas por el Open DH 2024.

La clasificación arrancará a partir de las nueve de la mañana para todas las categorías, siendo alrededor del medio cuando se realice el descenso de los corredores que disputaran la parte alta del podio. Alrededor de las tres de la tarde se prevé realizar la ceremonia de premiación en la zona de meta.

Para la cuarta fecha del serial nacional acudirán corredores de todo el país entre los cuales destacan jóvenes talentos como Xime Magaña de la categoría femenil, Dali Alonso de Ensenada Baja California en la categoría Junior, Miguel Ángel Trejo de Querétaro en la categoría Elite, Jesús Francisco Solaiza de Ensenada Baja California en la categoría Elite, Karina García del Campo en la categoría femenil, Beto Jáquez en la categoría Master y Erik Coll en la categoría Master de la ciudad de México, por mencionar algunos.

Para el magno evento de este sábado y domingo el municipio de Salamanca ha preparado un dispositivo de seguridad con diversas dependencias como Seguridad Pública, Movilidad, COMUDE, Atención a la Juventud, Turismo y Protección Civil.

El dispositivo de seguridad se va establecer en toda la periferia de la carrera, entrada a la comunidad de Barrón -zona de meta, así como en la zona de arranque, parte alta de Peña Sola.

Así también en la zona de meta se promoverá el comercio salmantino vinculado al sector gastronómico y de artesanías.

La entrada al evento es totalmente gratuita y la gente que no cuente con transporte para trasladarse podrá contar con transportes gratuito con punto de salida del ex convento de San Agustín a las ocho y once de la mañana, haciendo paradas en Aurrera de Faja de Oro, Walmart de Boulevard Clothier, Oxxo del Casino y Oxxo de Lomas del Prado.