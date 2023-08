Abraham “Chabelo” Vázquez, el salmantino que dio campeonato a Tampico Madero

Salamanca; Gto. Con el gol del campeonato para Tampico Madero dentro del Torneo Clausura 2023, el futbolista guanajuatense de origen salmantino, Abraham Isaac Vázquez Guerra “Chabelo”, recientemente cerró etapa en su vida como futbolista profesional, además de haber tenido la oportunidad de jugar Copa MX y debutar en Liga de Ascenso.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dentro del Torneo Clausura 2023, Abraham “Chabelo” Vázquez dio el campeonato a Tampico Madero.

Satisfecho y feliz por cerrar etapa en su vida con título de campeón

Al respecto, Abraham “Chabelo” Vázquez comentó, “me voy muy contento, satisfecho y feliz por haber conseguido ese objetivo que tanto anhelaba, que tanto buscaba y al final de mi carrera en segunda división se me da y que mejor que en ese momento, estoy muy agradecido con Dios”.

A ello agregó, “el torneo Clausura 2023 fue una competencia muy buena y con muy buenos momentos, el campeonato fue algo que se planteó desde un principio que llegué a Tampico, estoy muy contento por haberlo conseguido, me viene muy satisfecho por todo ello (sic)”.

A lo largo del Torneo Clausura 2023, Abraham “Chabelo” Vázquez, mantuvo su inercia goleadora dentro de la Liga Premier Serie A con seis anotaciones, una de ellas en la final de vuelta y otra más en penalti decisivo que entregó el campeonato al Club Deportivo y Social Tampico Madero.

Además de conseguir el campeonato con Tampico Madero ganó la serie por el ascenso a Liga de Expansión, lo cual no se concretó por cuestiones administrativas.

Gracias a lo anterior, el equipo Tampico Madero, jugó la serie por el ascenso a Liga de Expansión o Desarrollo, misma que también ganó con el jugador salmantino entre sus filas, sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), días después daba a conocer que no otorgaría Licencia Plus al equipo de la Jaiba Brava para jugar en la antesala del máximo circuito del futbol mexicano, lo cual pudo representar oportunidad para que Abraham “Chabelo” Vázquez continuara con su carrera como futbolista profesional.

En ese sentido señala, “nosotros como jugadores hicimos nuestra parte, el tema administrativo de que faltaba una licencia fue muy aparte de nosotros, una cuestión de los directivos, a final de cuentas se cumplió el objetivo, se consiguió el campeonato, es la parte con la que nos quedamos la mayoría de quienes logramos ese objetivo con Tampico Madero”.

Orgulloso de ser parte del talento salmantino que ha destacado

Enfatizó, “ahora se viene algo muy especial, probar un poco más de esto que se llama la talacha, esperamos que nos vaya muy bien, que todo salga muy bien y aquí también poder conseguir títulos con todos los equipos donde pueda estar”.

A lo largo de su trayectoria deportiva como futbolista profesional se caracterizó por su “olfato” goleador, estuvo peleando títulos de goleo.

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, el jugador salmantino cuantas veces tuvo oportunidad no dejó de participar en torneos importantes a nivel semiprofesional como el Torneo de Los Soles, “como siempre digo, me encomiendo a Dios, primero su voluntad de él, a pesar de los tropiezos o trabas puestas, las cosas siempre se me dieron de buena forma en lo profesional y en el amateur, siempre él fue al frente y todas las cosas me salieron bien, gracias a Dios”.

Deportes Amazona salmantina en concentración con Selección Nacional Sub 17

El torneo Clausura 2023 resultó inolvidable para el deporte salmantino al llegar varios futbolistas profesionales de la localidad como Abraham Vázquez a la final e incluso anotar como fue el caso de Alice Soto en Liga MX Femenil, Raúl Vidal en Liga de Ascenso de Costa Rica, Roberto “Piojo” Alvarado en Liga MX.

En sentido señaló, “me hizo sentir orgulloso de Salamanca con todos ellos que también destacaron y se siguen superando, aunque no solamente fue en futbol, sino también en otros deportes como Artes Marciales Mixtas con mi amigo, el Pichungas Ruiz, campeón en Budo Sento; orgulloso de todos ellos porque a final de cuenta somos paisanos, de aquí de Salamanca”.

Con respecto a la franquicia de Liga Premier Serie A que desde el torneo anterior llegó a Salamanca y tomó identidad con el cambio de nombre a Petroleros de Salamanca e incorporación de jugadores de la localidad externa, “siento una enorme alegría por todos ellos y por Salamanca, con este proyecto están abriendo las puertas a futbolistas de la localidad y la región con talento, ahora aprovechar esta oportunidad, primeramente Dios salgan buenos jugadores que la sigan rompiendo a nivel profesional (sic)”.

El futbolista salmantino se caracterizó a lo largo de casi una década por su perseverancia.

A lo largo de casi una década con diversos títulos a nivel profesional

Abraham “Chabelo” Vázquez a lo largo de casi diez años se desarrolló como futbolista profesional, “desde mis inicios siempre me fue bien a pesar de las circunstancias siempre fui creciendo y evolucionando como profesional, empecé más en forma a buscar una oportunidad en la Copa Telmex con el Calao, posteriormente se me dio la oportunidad con el equipo Salamanca FC de la Tercera División, de ahí poco a poco fui escalando varios peldaños hasta llegar a jugar copa MX y debutar en Liga de Ascenso, siempre jugando liguillas, peleando títulos de goleo y al final de mi carrera en Liga Premier Seria A se me da el campeonato, es lo mejor que le puede pasar a un futbolista que a final de su carrera se le dé un título, estoy muy contento y satisfecho por todo el esfuerzo realizado”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Abraham “Chabelo” Vázquez se caracterizó por su perseverancia, además de conseguir tres campeonatos (Real Zamora, América Sub 20 en liguilla de filiales sin derecho al ascenso y con Tampico Madero), así también ganó dos ascensos, aunque este ultimo no se concretó por temas administrativos entre Club y FMF.

En su último torneo en Liga Premier Serie “A” con el Club Deportivo y Social Tampico Madero terminó fase regular como líder del grupo dos y súper líder e invicto de la tabla general.

Durante esta etapa como futbolista profesional, Abraham “Chabelo” Vázquez anotó monumentales goles de chilena, tijera, palomita e incluso se dio el lujo de cobrar un penalti a dos tiempos como en su momento lo hizo Lionel Messi y Luis Suárez con el Barcelona en 2016.

El torneo anterior enfrento en tierras tamaulipecas al equipo Catedráticos Salamanca, ahora Petroleros Salamanca C FC.

Así también en su debut en Copa MX dio una espectacular asistencia a gol con pase de taconcito con el cual el equipo de Correcaminos a domicilio venció en el Estadio Akron al Club Deportivo Guadalajara.