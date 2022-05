A favor de las nuevas directrices en los deportes acuáticos de México

Guanajuato, Guanajuato.- Jorge Carreón, uno de los principales entrenadores de clavados del país y en su momento coordinador técnico de la Federación Mexicana de Natación, mostró su entero respaldo al trabajo del Comité Estabilizador designado por la FINA y se dijo crítico de aquellos que buscan interponer sus intereses personales por encima del desarrollo y bienestar de los atletas.

“Todo está muy claro, la FINA nombró un Comité Estabilizador, nosotros dependemos de FINA, los jueces igual, tenemos el apoyo del Comité Olímpico, por lo que nos toca a nosotros es apoyar a este comité, los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y este selectivo fue para un Mundial y el Mundial marca la pauta porque los ocho mejores van a las Series Mundiales, ahí empieza todo, ya el próximo año los Centroamericanos, luego Panamericanos, entonces debemos apoyar a las instituciones, no podemos apoyar algo que está totalmente desconocido por nuestro organismo rector”, indicó.

Carreón pidió unidad en tiempos difíciles ya que “los clavados debemos ser ejemplo, es el deporte que más medallas le ha dado a México en Olímpicos, hay que fortalecer esta situación, ojalá se resuelva pronto y seguir hablando de resultados y medallas internacionales y no de estas situaciones”.

Añadió que “en este selectivo nos acompañó Rommel (Pacheco), vino Mary José Alcalá, Fernando Platas está buscando la federación, Felipe Muñoz, Miguel Valtierra, todos ellos son gente del medio acuático y por el otro, un señor que no es ni deportista, no es ni de natación, ni de clavados, cual es el interés y esta persona es la que tiene dividido a todo el medio acuático, entonces cual es el interés, porque yo entiendo el interés de Fernando, de Mary, de Laura (Sánchez), todos estamos por los clavados, de la otra parte no entiendo”.

Jorge Carreón fue tajante al momento de señalar que desde su trinchera solo trabaja para los atletas y el crecimiento de los clavados en el país, por lo que el beneficio o los intereses propios no lo han manejado y jamás lo harán.

“He de recalcar que los entrenadores nos debemos a los atletas, estamos para ellos, por ellos y no por intereses personales, yo no podría sacrificar a un atleta, si a mí me vienen a amenazar con que me van a quitar el sueldo está bien, quédense con su sueldo, pero yo trabajo por los atletas, eso es a lo que nos debemos los entrenadores”, aseveró.