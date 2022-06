Royal Ballet estrena la coreografía Como agua para chocolate

Este jueves, The Royal Ballet de Londres, bajo la dirección del coreógrafo Christopher Wheeldon, estrenó “Like wáter for chocolate”, una adaptación de la novela “Como agua para chocolate”, escrita por Laura con Esquivel

El espectáculo ofrecerá una breve temporada en el escenario de la Royal Opera House de Covent Garden del 2 al 17 de junio.

La historia está ambientada en el México del siglo XIX y es un viaje a una saga familiar donde el amor imposible de Tita, personaje central, por Pedro, se expande a través de la cocina mexicana.

México hoy está de fiesta con el estreno mundial del ballet #ComoAguaParaChocolate en el @RoyalOperaHouse de Londres, basado en la obra entrañable de @Laura3Esquivel y con @alondradlp en la batuta y como consultora musical. El talento mexicano en los mejores escenarios del mundo pic.twitter.com/K90RFO626k — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 2, 2022

La directora de orquesta Alondra de la Parra colaboró con la asesoría de la partitura producida por Joby Talbot. Y para el diseño de la coreogafía, Wheeldon trabajó en colaboración con Esquivel para remodelar la historia y convertirla en un ballet contemporáneo.

El espectáculo cuenta con los vestuarios y escenografía de Bob Crowley; participa también el músico mexicano Tomás Barreiro en la guitarra, la iluminación es de Natasha Katz y el diseño de video de Luke Halls.

Esta puesta en escena es el más reciente trabajo del Royal Ballet, en coproducción con el American Ballet Theatre y el tercer trabajo de larga duración de Wheeldon para la compañía, quien es célebre por su expresiva coreografía y teatralidad, lo que le ha llevado a trabajar con las más reconocidas compañías de danza del mundo.

En 2014 dirigió y coreografió la versión teatral del musical An American in Paris y recientemente dirigió y coreografió MJ The Musical, que se estrenó en Broadway a principios de 2022.

La novela se publicó en 1989, y trata de una familia ambientada en la frontera norte de México en el siglo XIX. Tita utiliza su cocina cargada de pasión para influir en los numerosos personajes que conforman esta saga familiar. La historia acaparó la atención mundial con la película estrenada en 1992 con la dirección de Alfonso Arau.