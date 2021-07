Mentiras reinicia temporada en medio de la polémica

Mientras el productor Morris Gilbert asegura que aún tiene efecto el contrato de explotación de la obra que le concedió en su momento su autor José Manuel López Velarde, éste señala que el acuerdo rescindió por incumplimiento.

En conferencias por separado y acompañados por sus representantes legales, ambos expusieron su postura ante el inminente reestreno de la temporada de Mentiras, el musical, que en 12 años en cartelera ha brindado más de cuatro mil representaciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Gilbert confirmó que emprendió acciones legales ante la imposibilidad de sostener un diálogo con el autor. "Recurrimos a las autoridades para que sean las que procedan... nadie puede decidir por sí mismo en una relación en la que estamos involucrados otros", señaló.

López Velarde mencionó como incumplimiento de contrato, "el pago de regalías tardías o inexistentes", omisión de su crédito en la publicidad, así como modificaciones a la obra para su difusión por streaming.

Reiteró, como había dicho en un comunicado difundido el jueves en sus redes sociales, que Gilbert trató de "registrar a su nombre los títulos de mis obras Mentiras, Mentiras el musical y Mentidrags", lo cual respaldó su abogado, Carlos Prieto.

Tras indicar que ese comunicado es difamatorio, Morris Gilbert insistió en dejar todo en manos de las autoridades y su representante Marlyn Taylor apuntó: "lo que se hizo o hace es en favor de la obra y del productor".

Otro hecho, según el escritor, es que la versión streaming fue vendida a la empresa Colgate sin su autorización. Así que finalizó el contrato por el Pacto Comisorio Expreso, que indica que no se requiere de un proceso judicial y considera volver a trabajar con Bobo Producciones, que organizó la gira del grupo Mentiras. De acuerdo con su abogado, reiniciar la temporada es un ilícito que ameritaría una multa "no menor al 40 por ciento de ingresos", e incluso la cárcel.

Morris Gilbert declaró estar "absolutamente seguro que tenemos los derechos, si no tuviera esta seguridad, no estaríamos anunciando el reinicio de la temporada, un equipo de abogados ha estudiado el caso a profundidad y me garantizan que estamos haciendo lo correcto, no encuentro ninguna razón legítima de por qué suspender esta temporada y este éxito".