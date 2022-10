López Rivera reinterpreta el moralismo con videomapping en el Cervantino

GUANAJUATO. No hay en la historia reciente del arte mexicano un movimiento con la fuerza y trascendencia del muralismo, dice en entrevista el cineasta Diego López Rivera, nieto de uno de los fundadores de esta corriente centenaria.

Hace un siglo los grandes muralistas, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o Manuel Orozco, comenzaron a plasmar la historia y los sentimientos de la nación en los muros del país. Quién diría que gracias a la tecnología aún continúan su labor. Este jueves a las 19:00 horas en la Alhóndiga de las Granaditas, se estrena el espectáculo de videomapping que ha preparado la CDMX, como parte de las actividades de la 50 edición del Festival Internacional Cervantino.

Creado por el artista visual Víctor Zapatero y el cineasta Diego López Rivera, quienes ya habían colaborado en otros audiovisuales para difundir la cultura en nuestro país, es relevante, dice López Rivera en entrevista con El Sol de México, “porque creo que valorar, tanto el muralismo, como todo lo que generó, es necesario”.

El cineasta evocó al poeta Octavio Paz, quien en alguna ocasión escribió que sin la revolución no se habría dado el muralismo, pues gracias a ella “el mexicano pudo verse a sí mismo”, lo cual quedó plasmado en el trabajo de los muralistas. Pero también señaló la gran labor de esos artistas como agentes y embajadores culturales que llamaron la atención internacional y multidisciplinaria por “su gran calidad, profunda raíz y sentido social”, hecho que quedó documentado a través de la labor de los fotógrafos Edward Weston y Tina Modotti, o el cineasta Sergei Eisenstein.

“En esta propuesta aplicamos una técnica de total actualidad. Esta proyección a gran escala es algo fabuloso que yo creo que todos ellos se habrían congratulado de poder ver”, comentó el cineasta.

ESPECTÁCULOS CON SENTIDO SOCIAL

Aunque para López Rivera la idea de José Vasconcelos de hacer del muralismo una extensión de su proyecto educativo en el siglo pasado, no se logró a plenitud por su complejidad, reconoce que el acto fue un hecho muy significativo.

Por esta razón es que admitió que se debe buscar la forma en que se rompan las barreras entre el arte y la sociedad integrándolos, como lo han hecho otros proyectos en el mundo; tal es el caso del Mural Art Program, de Filadelfia, que hace grandes murales para diferentes sectores de la sociedad, a través de un diálogo cercano con ellos.

“El arte siempre ha tenido una trascendencia social, según la época. Sin embargo, éste tiende a caer en el estigma de ser elitista... El videomapping tiene un lado muy creativo e innovador, pero también se puede enfocar a espacios específicos donde sólo cumple una función de divertimento, que está bien, pero hay que pensarlo más allá de ello. Cuando nosotros hablamos de retomar el espíritu de lo que se buscó a partir del muralismo fue porque había una gran significación, si el arte no trasciende, si no significa, si no hace que cambien los puntos de vista, por más que sea arte no está alcanzando todo su potencial”, explicó el cineasta.

Tanto Zapatero como López Rivera entienden que este trabajo de videomapping contribuye a difundir el valor del muralismo mexicano, pero también reconocen sus limitaciones, al significar su instalación un proceso demasiado complejo de ejecutar. Aún así, van a intentar llevar este espectáculo a otras partes del país y de ser posible al extranjero.

LO QUE SE VERÁ

López Rivera explicó que la proyección en gran formato de 25 metros de ancho por cinco de alto, está dividida en tres bloques. “Comenzamos con la propuesta educativa de Vasconcelos y luego hacemos un flashback sobre el modo en que los muralistas hicieron su arte, por lo que pasamos por todas las etapas de nuestra historia”, explicó sobre el contenido del primer bloque.

Sobre el segundo mencionó que se abordará la influencia del muralismo en otras artes: música, cine, fotografía, grabado y danza. Por ello también se proyectarán fotografías de Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Tina Modotti y Edward Weston, el cine de Sergei Eisenstein y Emilio El Indio Fernández, la música de Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, las coreografías de Waldeen von Falkenstein, Guillermo Arriaga y Anna Sokolow.

Mientras que el tercero estará dedicado a la etapa de madurez del muralismo con otros representantes como Juan O’Gorman y Jorge González Camarena, así como Rufino Tamayo, que dio una nueva forma de integración entre lo indígena y el arte moderno. A esto se suman las nuevas expresiones muralistas de nuestros tiempos entre los que destaca el arte graffiti, como la obra del controversial artista urbano anónimo Banksy.

El espectáculo también tendrá funciones en la Alhóndiga los próximos 21, 22, y 23 de octubre a la misma hora. Tiene una duración de 40 minutos y un costo de 60 pesos.