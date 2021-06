[VIDEO] "Más allá del espejo", una historia de vida más allá de los estereotipos

Una historia de vida que parece moda, pero que termina convertida en una forma de “aceptación” social y personal. donde se pone en juego la alimentación para alcanzar las medidas perfectas sin pensar que las consecuencias pueden ser fatales,

Esa es la historia que Rosangelica nos presenta en su ópera prima, Más allá del espejo, la cual busca hacernos reflexionar sobre lo importante que es amar y aceptar nuestro cuerpo.

Basada en una historia personal, el libro refleja las dificultades emocionales que enfrentó la autora y que le permitieron hundirse en el miedo, la inseguridad. La anorexia nerviosa fue la salida fácil para llenar esos espacios vacíos que la iban atacando. “Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, mi mundo se estaba derrumbando, me sentía frágil, llena de inseguridades, de miedo y temores. Mis padres tomaron la decisión de divorciarse, en ese momento yo tenía un novio y nos íbamos a casar, de un día a otro se desapareció, me mandó un mensaje pidiéndome tiempo y no supe más”, relató la escritora de origen venezolano.

El refugio en el ejercicio excesivo, la eliminación de los alimentos, así como el uso de pastillas e inyecciones, la consumieron al grado debatirse entre la vida y la muerte; sin embargo, un buen día mirándose al espejo tomó el valor necesario para hacer frente a su enfermedad. “En ese instante se me reveló la presencia de Dios, impulsandome a emprender una batalla personal para alcanzar mi completa recuperación”, declaró la también International Life Coach.

Tras su vivencia, la escritora decidió compartir su experiencia a través de un libro, para crear conciencia entre la población. Como ella misma lo señala “lo más difícil, sin duda, fue recordar esos momentos de angustia por los que pasé. Desconocer a esa persona que fui y pensar lo que hubiese llegado a pasar si no hubiera enfrentado mis demonios”. Es una forma de poder ayudar a más personas, pues la vida le concedió una segunda oportunidad para guiar el camino de otros.

La obra se convirtió en Bestseller a pocas horas de salir a la venta en Amazon. “Quedé sorprendida de la aceptación que tuvo mi libro entre los lectores, pero la satisfacción más grande ha sido leer mensajes donde me contaban sus experiencias y cómo mi libro les fue de ayuda al poner en práctica los ejercicios que ahí aparecen. Esos testimonios son lo que más me llena de orgullo porque entonces mi escrito valió la pena”, argumentó la escritora.

“Más allá del espejo” es un sueño hecho realidad para la escritora. “Toda mi vida soñé con escribir un libro. Agradezco poder unir mi pasión con la oportunidad de llevar un mensaje de superación a muchas personas. Debemos entender que cada cuerpo es único, no es válido compararse con nadie, eso de 90, 60, 90 no existe. No seas dura contigo misma. No te obsesiones con tu aspecto, ya eres perfecta. Esta enfermedad puede producirte la muerte, tu salud debe ser primero y si quieres algún cambio en tu cuerpo visita a tu doctor, pídele una dieta saludable y balanceada especial para ti”, sostuvo.

Rosangélica Medina Barroeta se ha preparado como escritora, coach y empresaria. Es Líder Certificada, International Life Coach y experta en Programación Neurolingüística (PNL) por el Instituto Caracas Coaching (Venezuela) y por la Academia de Coaching y Capacitación Americana (ACCA), de Miami, Estados Unidos. Es conferencista en negocios, coaching y emprendimiento en medios de comunicación de Estados Unidos y América Latina, entre ellos Univisión, El Especial, Siempre Mujer, Telemundo, Caracol Radio y MegaTV; lo que la convierte en una mujer ejemplo para salir delante de cualquier adversidad.

“Mi mensaje siempre es que nosotras somos las únicas responsables de nuestras vidas, nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a tomar las decisiones por nosotras, tenemos que levantarnos y seguir adelante, no importa la tormenta que estemos viviendo, tenemos que seguir, todo va a estar bien y nuestra victoria viene en camino”, concluyó.